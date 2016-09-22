Хорошие декларации

Новый министр образования Ольга Васильева начала активно рассказывать о своей позиции по ключевым вопросам школьного и университетского образования, и пока впечатления от ее деклараций скорее позитивны (насколько это возможно с учетом ее предыдущей карьеры).

Для начала министр четко обозначила, что не собирается ликвидировать ЕГЭ. Более того, на ее взгляд, «это большое социальное благо: можно поступить в очень хороший вуз, приложив много усилий в школе, и при этом не важно, где ребенок живет территориально» (цитата по ТАСС). Она, правда, обмолвилась про «все эти ЕГЭ в европейских странах», становление которых шло очень долго, и настаивает на том, «чтобы никаких натаскиваний на ЕГЭ не было после уроков, потому что если программа пройдена, то страха на экзамене просто не должно быть». Последний тезис несколько сомнительный, поскольку даже если программа пройдена, но плохо усвоена, то помочь хорошо сдать ЕГЭ, без которого никуда не поступишь, может только натаскивание. Да и любой из тех, кто сдавал стандартизированные тесты, будь то ЕГЭ, GMAT или IELTS, знает, что, как бы ни были хороши твои знания, дополнительная тренировка всегда увеличивает шансы. Тем не менее главному достижению российской системы образования последних 10 лет, похоже, ничего не грозит.

Васильева признается, что не будет заставлять все школы публиковать результаты ЕГЭ. «Возьмем, к примеру, физико-математический лицей – там дети подбираются уже нацеленные на изучение соответствующих предметов, и понятно, что тут результаты будут выше, – говорит она. – Есть школы, где реализуются принципы инклюзии. Ребенок может показать небольшие результаты, но труд, который обе стороны приложили, он колоссальный». Звучит достаточно разумно. Действительно, ЕГЭ не может быть единственным измерением качества работы школьных преподавателей. И, возможно, не всем школам надо публиковать результаты экзаменов выпускников и списки университетов, куда они поступили. Тем не менее для родителей это очень важная информация, поскольку понять, какая из районных школ лучше, без объективных показателей довольно сложно. И это задача Министерства образования – стимулировать школы отчитываться о своих успехах.

Косвенным образом министр еще раз упомянула физико-математические лицеи, похваставшись достижениями российских школьников на международных научных олимпиадах. Именно точные науки приносят нашей стране россыпь золотых и серебряных медалей. Если в мое время районные олимпиады проводились класса примерно с шестого, то сейчас Васильева анонсировала участие в них четвероклассников. По сути, учеников начальной школы.

Внимание министра к ЕГЭ и олимпиадам вызывает у меня ассоциацию с советскими временами. Какой бы ни была идеология, руководителям всегда хочется хвастаться своими по-настоящему значимыми достижениями. Не местом в рейтинге, придуманном подчиненным, или нарисованным выполнением плана на 103%, а успехами на международной арене или возросшей мобильностью талантливой молодежи.

Автор – независимый обозреватель