Кто голосовал за парламентские партии

Парламент избран. В нем будут представлены наши четыре главные партии. Предвыборный опрос «Левада-центра» позволяет узнать, кто собирался голосовать за каждую из них. Начнем с партии «Справедливая Россия» (СР). Ее потенциальный электорат точно повторяет соотношение мужчин и женщин в избирательном корпусе в целом: 45% мужчин, 55% женщин. А вот возрастная структура сильно сдвинута в сторону старших возрастов. Среди избирателей всех партий у сторонников СР наиболее высок образовательный ценз. По уровню материальной обеспеченности избиратели СР должны быть поставлены на второе место после электората «Единой России» (ЕР). Среди готовых голосовать за СР наиболее высока доля жителей столиц и крупнейших центров и самая малая доля селян. Специалисты и служащие чаще всего за «Справедливую Россию». Они больше доверяют Владимиру Путину (57%), чем Сергею Миронову (30%), рейтинг президента у них выше среднего на 5 пунктов. Таков профиль нынешней СР, самой малой из неправящих парламентских партий.

Электорат ЛДПР – преимущественно мужчины (61%), здесь больше, чем у других партий, людей в возрасте 25–39 лет. По уровню образованности и по доходам они идут вслед за ЕР. Именно в составе сторонников этой партии самый высокий процент рабочих (31%, что в 1,5 раза выше, чем в электорате ЕР, и в 2,5 раза выше, чем среди голосующих за КПРФ). Эти избиратели были (как и сторонники двух других партий парламентской «оппозиции») в большинстве своем критически настроены в отношении заканчивавшей свою работу Думы, правительства и его главы. Уровень доверия этих избирателей лидеру их партии в 1,5 раза выше, чем лидеру страны (рейтинг Путина здесь 64% при среднем в 82%).

Избиратели КПРФ, как известно, старше всех. Доля пенсионеров в их составе – 54%. Мужчин в этом электорате меньше всего (38%), ибо их мало в старших возрастных группах. Здесь больше людей со средним специальным образованием и меньше с высшим (17% при среднем в 27%). Здесь больше людей, которым не хватает денег даже на одежду. Они выражают доверие Геннадию Зюганову вчетверо чаще, чем россияне в целом, но Владимиру Путину доверяют больше.

В электорате «Единой России» рейтинг Путина в 1,2 раза выше среднего, уровень доверия ему – в 1,5 раза выше. Здесь более других доверяют министрам и губернаторам, выражают одобрение премьеру (75%) и другим институтам власти. Здесь самая высокая доля людей 18–24 лет; 60% потенциальных избирателей ЕР – женщины, что неудивительно, ведь и рейтинг Путина среди женщин, как правило, выше, чем среди мужчин. Хотя в составе избирателей относительно высока доля селян, но еще выше доля жителей крупнейших городов. Опорный электорат ЕР имеет наиболее высокие доходы. При этом характерно, что доля руководящих работников в этом контингенте самая высокая, а доля предпринимателей – почти самая низкая. Но в общем и целом состав собиравшихся поддержать «Единую Россию» – это часть населения, которая чуть моложе, чуть зажиточнее, чуть благополучнее, чем в среднем. Их лояльность помогает им быть оптимистами. Три четверти из них уверены в том, что дела в стране идут в правильном направлении.

Автор – руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»