Если бы президент России держал в руках не микрофон, а бокал и если бы на календаре значилось не 18 сентября 2016 г., а 24 мая 1945-го, можно было подумать, что не Владимир Путин, а один из предыдущих знаменитых правителей России произносит тост. Тост за русский народ.

«Людям живется непросто, проблем много <...> И тем не менее результат такой, какой он есть <...> Трудно, тяжело, а люди все равно за «Единую Россию» проголосовали», – сказал глава государства как-то благодарно-удивленно. А более 70 лет назад генералиссимус тоже благодарил граждан: «Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но русский народ не пошел на это <...> и пошел на жертвы».

В этих двух «тостах за русский народ» есть мотив нарушения властью социальных контрактов разных времен, согласно которым мир меняется на лояльность, а Крым идет в обмен на продовольствие. И в обоих случаях народ идет навстречу своему руководству, относится с пониманием к не вполне эффективному менеджменту.

На следующий после выборов день президент усилил тезис о долготерпении россиян – предостерег правительство от «шоковой терапии». (Интересно, в чем еще она могла бы выражаться после, например, отъема у граждан пенсионных накоплений, направления денег налогоплательщиков на бомбардировки в Сирии и реализацию пакета Яровой?) А 24 сентября уже Дмитрий Медведев разъяснил смысл «мандата», данного россиянами, – он означает невозможность принятия «непродуманных и не пользующихся поддержкой людей резких решений».

Получается, что, во-первых, руководство страны несколько удивлено тем, что народ за него голосует в условиях затянувшегося кризиса. Впрочем, власть спасает то обстоятельство, что в России все еще существует рыночная экономика и товары доступны для россиян, несмотря на контрсанкции и интервенции государства в экономическую систему. Голосовал же далеко не весь народ, не говоря уже о том, что «победу» «Единой России» обеспечило меньшее число россиян (на 4 млн по сравнению с предыдущими выборами), да и то преимущественно в регионах «особого электорального режима» (по Дмитрию Орешкину), где явка оказалась аномально высокой, а контроль за чистотой выборов ограничен. Так что это «мандат» уж точно не от всего народа, а скорее от меньшей его части. И эта власть держится не на активной поддержке, а на тотальном равнодушии, в том числе к процедуре голосования.

Во-вторых, руководство прямо говорит о том, что делать оно ничего не собирается, – а как иначе расшифровать заявления о «шоковой терапии» и «резких решениях»? В-третьих, топ-менеджеры государства посылают месседж элитам: терпение рядовых россиян не стоит и дальше испытывать на прочность. Поэтому продолжатся и кадровые перетряски, и громкие дела против коррупционеров. Если для умиротворения утомленной кризисом публики потребуются кадровые жертвы – они будут.

Таковы небольшие поправки к старому социальному контракту. Ведь Крыма, внешних войн и внутренних битв с пятой колонной уже недостаточно. А надо еще как-то растянуть действие «мандата» до президентских выборов.

Автор – директор программы Московского центра Карнеги