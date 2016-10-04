Партийная система: куда идти дальше

Российская политическая система явно может претерпеть серьезные изменения в ближайшем будущем. Причем направление этих трансформаций далеко не однозначно и на самом деле вариативно. Давайте посмотрим на возможное будущее партийной системы, что логично после думских выборов. Основные сценарии следующие.

Первый можно условно назвать китайским, когда доминирование одной партии становится совсем очевидным, а остальные партии добровольно играют роль гарнира к основному блюду. Сомнительно, что эта система продержится долго. В однопартийной системе мы уже жили, и итог оказался печальным. Да, в мобилизационный сценарий она вполне вписывается. Такая система упростит управление страной в период жесточайшего внешнеполитического противостояния, но в среднесрочной перспективе она проигрышна.

Другой вариант – американская двухпартийность. Как ни странно, к нему тоже есть предпосылки. Социологи установили интересный факт: идеологическая граница между КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Россией» на этих выборах оказалась стертой. Избиратель уже не улавливает идеологических нюансов. Собственно, на Западе такие партии «хватай всех» давно известны. Но это означает, что три данные партии вполне можно слить в одну. Жириновский отпраздновал 70-летие, а партия лидерская. Зюганов еще старше, при этом у партии наблюдается естественная убыль традиционного электората. Справороссы вообще даже в эту Думу попали «на флажке». В общем, проект слияния трех партий под более современным брендом вполне можно организовать. Это была бы социал-демократическая партия с налетом левизны без занудных воспоминаний о славных советских временах.

Кто-то может сказать, что двухпартийность в США находится в кризисе. Да, проблемы с выполнением рекрутинговой функции очевидны, как и в Великобритании. Но хоронить двухпартийность очень рано. Третья сила не настолько влиятельна, чтобы добиться хотя бы участия в теледебатах (а вот, скажем, Росс Перо в них в 1992 г. участвовал и собрал почти 20%, и тогда тоже говорили, что двухпартийность вот-вот лопнет, но прошло уже 24 года).

Для внедрения этой модели надо перейти полностью на мажоритарные выборы. «Единая Россия», которая в идеологическом спектре сместится правее, тогда просто не выставит кандидатов во всех округах, оставив их часть для новой партии. Понятно, что это должно быть сознательным решением – как попытка создать механизм реального роста политической конкуренции наряду с отсечением от власти внесистемщиков. И «Единая Россия», и новая партия будут поддерживать Владимира Путина, который и должен принять решение о запуске такого сценария. Тогда Путин станет последним надпартийным президентом, выступившим гарантом нового договора между элитами.

Ну а если оба этих сценария кому-то не нравятся, нужно обозначать реалистичные альтернативы – и желательно в начале нового электорального цикла.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности