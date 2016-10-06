Персональная средняя школа

Что делать учителю в классе, где 20% детей давно потеряли интерес к учебе, 20% хотят поступить в самые престижные университеты и вкалывают как проклятые, а остальные просто идут по школьной программе? Возможно ли в такой конфигурации продуктивно вести урок, особенно в большом классе на 30 человек?

Главная проблема, которая стоит перед учителем в неоднородном классе, – как одновременно сделать занятие интересным и полезным для всех школьников. По моим воспоминаниям, в обычной школе учителя всегда ориентировались на тех, кого больше, т. е. на хорошистов. Двоечники их быстро переставали интересовать, поскольку ничего с ними не сделаешь, а отличники не доставляют головной боли, поэтому нужно их хвалить, но тратить усилия на их ускоренное обучение нет смысла.

За семь лет простой школы мне попалась только одна учительница, которая, увидев, что несколько ребят в классе решают задачи лучше других, пыталась нагружать нас дополнительными задачами и всячески следила за тем, чтобы мы проходили больше, чем одноклассники.

В математической школе я столкнулся с принципиально иным подходом – в занятиях математикой учителя ориентировались в первую очередь на самых сильных школьников. У нас были три разные математики. Стандартные алгебра и геометрия, в которой мы по максимуму проходили школьную программу и тренировались сдавать экзамены на мехмат или физтех, и математический анализ, программа которого покрывала большую часть 1-го курса мехмата, а иногда и забегала на несколько семестров дальше.

С алгеброй и геометрией большинство класса справлялось уверенно – следствие строгого отбора перед началом 8-го класса, – и учителям не было необходимости оглядываться на самых слабых. С матанализом дела обстояли принципиально иначе: были ребята, которые с трудом решали базовые задачи, а были те, кто постоянно делал «задачи со звездочками», сложность которых зашкаливала. При этом никто не был обделен вниманием – и отстающие, и передовики получали его достаточно много. Хитрость состояла в том, что матанализом в классе из 25 человек занималось шесть учителей. Если точнее, был один главный учитель и у него было несколько помощников – обычно это были бывшие матшкольники, уже учившиеся в университете или аспирантуре, а иногда профессионалы-математики.

К сожалению, столько учителей на один класс не может позволить себе ни один бюджет (помощники учителя в нашей работали бесплатно – на энтузиазме). Есть ли выход, можно ли персонализировать образование?

Многие компании и эксперты уверены, что помочь школьникам смогут новые технологии. Например, IBM Watson разрабатывают систему персонализированного класса. Учитель станет лишь ассистентом алгоритма, который будет подбирать каждому школьнику программу, исходя из его знаний, интеллектуальных способностей и особенностей восприятия информации. Звучит как научная фантастика, но уже в этом году компания запустила пилотный проект для 200 учителей математики 3-х классов.

Автор – независимый обозреватель