Человек и кресло

Губернатор Калининградской области был назначен в последних числах июля, а в отставку ушел в октябре. В первые недели после вступления в должность журналисты и политологи всерьез обсуждали, кто такой Евгений Зиничев, откуда он взялся, где учился и как выслужился. Про человека, сделавшего такую стремительную карьеру, не было известно буквально ничего. Его интервью при вступлении в должность длилось 49 секунд. Про Зиничева практически ничего не раскопали, но вот уже оказалось, что и незачем.

Формально губернатор области – весомый пост с множеством полномочий, и в других обстоятельствах даже номинальный глава региона мог бы побороться за место под солнцем. Но губернаторские кресла в России здорово обесценились за последние годы и не придают уже былой солидности тем, кто в них усаживается.

Говорят, что не место красит человека, а человек – место. В системе, которая не уважает писаного права, это вдвойне так. Когда президент назначает губернаторами охранников, это свидетельствует не о возникновении всемогущего преторианского лобби или взлете янычар, а в первую очередь о девальвации статуса губернатора. В описании вакансии на внутрикорпоративном сайте Кремля нет слов «политический вес». Это не странные люди делают стремительную карьеру, это заслуженные портфели тисненой кожи теряют в цене и достаются фельдъегерям.

Внутреннюю политику в администрации президента (АП) будет теперь курировать Сергей Кириенко. Можно спорить о том, хороший он человек или плохой, о чем он мечтал долгими вечерами в «Росатоме», что у него получилось или нет за время управления госкорпорацией. Но гораздо важнее то, что должность, на которую он пошел, не описана ни в каком законе, да ни один закон и не мог бы описать работу по ручному управлению политической жизнью в стране. Заведующий внутренней политикой в АП должен работать неформально и производить отрицательную добавленную стоимость – как можно формализовать такую работу? Может, Кириенко и хотел бы воссоздать на новом месте корпоративные механизмы, которые управляют «Росатомом», но это зависит не только от него.

Поэтому назначение Кириенко может свидетельствовать о каких-то новых невиданных полномочиях, карьерном росте и перспективах, а может – о том, что кресло, в котором ему предстоит сидеть, изрядно прохудилось, а полномочия куда-нибудь перераспределены. Может быть, сам Кириенко еще не знает ответа на этот вопрос.

«Дайте человеку два месяца поработать», – говорят в таких случаях оптимисты, но звучит это зловеще. Потому что лучший способ поработать на необязательной, никак не регламентированной должности вроде уполномоченного по правам ребенка или даже первого заместителя руководителя администрации президента – это ничего не делать. Российская политика только выиграла бы, если бы Кириенко отлынивал от работы. Но поскольку в России не только люди, но и должности попадают в опалу, каждый чиновник просто обязан проверить свое кресло на прочность, потому что знает в глубине души, что не красит своего места.

Автор – редактор «Секрета фирмы»