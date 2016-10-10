Почему проиграл Трамп

В прошлую пятницу в американской избирательной кампании случился новый поворот. Шансы республиканца Дональда Трампа, и без того невысокие – за месяц до выборов он проигрывает, и значительно, – стали еще ниже. Журналисты обнаружили давнюю, 2005 г., запись разговора, в котором Трамп, обсуждая ведущую передачи, в которой он готовится в этот момент участвовать, и других женщин, употребляет крайне грубые слова (основные американские СМИ, нарушая сложившиеся традиции, привели их целиком). Однако это не было проблемой – мало ли кто использует сильные выражения в частном разговоре. Проблемой сразу стали другие слова: рассказ Трампа о том, как он приставал к замужней женщине, и, главное, о том, что женщины позволяют тебе делать что угодно, «потому что ты звезда». (Конкретно он говорит о том, что женщины позволяют себя хватать за половые органы, «потому что ты звезда».)

Женщины составляют чуть больше 50% американского электората, но эти слова задевают не только женщин. Они задевают множество людей, потому что в этих словах «женщина» превращается в объект. Перестает быть человеком с мыслями, мечтами и действиями, а становится предметом, объектом «преследований», «приставаний», «ухаживаний» и т. п. Ее слова – например, когда она говорит «нет», становятся не поводом к действию (прекращению приставаний, например), а поводом к интерпретациям. Может быть, говоря «нет», она имела в виду «пока нет»? Или «может быть, да»? Точно так же, как бы ни одевалась девушка, тот, кто интерпретирует это как приглашение к флирту или, не дай бог, к насилию, расчеловечивает ее, превращает в объект, в нечто, стоящее ниже себя.

Трамп говорит о том, что звезде позволяют больше, но, как видно из всей фразы, противопоставляет он не «звезду» и «не звезду», а человека, который имеет право интерпретировать короткую юбку или накрашенные губы как «приглашение», и человека, которому, чтобы докричаться со своим «нет», нужно физически отбиваться от человека 185 см ростом и центнер весом.

Неудивительно, что уже в субботу начался «исход» республиканцев, которые поддерживали Трампа. Пара десятков сенаторов и членов палаты представителей, несколько губернаторов и множество бывших политиков и государственных деятелей объявили о том, что они не будут голосовать за него. Многие призвали Трампа снять свою кандидатуру (за 200 лет американских президентских выборов такого еще не случалось). Отказ от поддержки действующих политиков, которые сами будут избираться 8 ноября, вовсе необязательно продиктован личными моральными соображениями. Это просто арифметика – если те, кто не считает женщину «объектом», массово не придут на избирательные участки, потому что их тошнит от Трампа, то эти политики сами проиграют. Конечно, любой заменивший Трампа кандидат-республиканец проиграет 8 ноября – слишком мало осталось времени, но хотя бы он не утянет вниз кандидатов-республиканцев в палату представителей, сенат, губернаторы и местные законодательные собрания по всей стране.

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»