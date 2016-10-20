Какие правила нужны современной школе

Школьное образование всегда было консервативным. Программы не меняются десятилетиями, а новые формы обучения с трудом пробивают себе дорогу. Реформы обычно начинают только в те моменты, когда очевидно, что действующие правила ведут к слишком серьезным перекосам. Яркий пример – введение ЕГЭ, целью которого было переломить ярко выраженные постсоветские тенденции снижения мобильности студентов и возрастающего уровня коррупции при приеме в вузы.

Иногда система проходит через шок и изменения неизбежны, как это случилось в конце 90-х гг. прошлого столетия в нашей стране. С точки зрения программы обучения распад СССР повлиял на школу не так уж и кардинально. Все базовые предметы остались, ушли лишь коммунистические надстройки из гуманитарных предметов.

Гораздо более серьезные изменения затронули правила поведения в школах. В какой-то момент – как раз когда я стал учиться в старших классах – стало можно буквально все.

Я играл в карты на школьном дворе, учителя видели меня пьяным, весь класс с легкостью мог прогулять непонравившийся урок, а о том, что такое медицинская справка и для чего она нужна, я уже и не помнил к последнему классу. Причем если сравнить меня с дворовой шпаной, то я был пай-мальчиком, а они к тому времени уже оттачивали свое бандитское мастерство.

Веселые времена продолжались не так долго, и, когда школу заканчивали мои младшие братья, порядка в ней стало гораздо больше. Сейчас правила в школе, судя по тому, что я вижу, ничуть не менее строгие, чем были в советское время.

Однако есть важное отличие. Эти правила поведения кардинальным образом отличаются не просто от школы к школе, от директора к директору, но и от учителя к учителю. Я могу привести десятки примеров крайне важных вопросов, которые решаются в зависимости от индивидуальных предпочтений директоров или учителей. Можно ли ходить в школу со смартфоном, нужно ли его выключать во время урока или просто сдавать его? Что делать со школьниками, про которых стало известно, что они курят марихуану? Употребляют более сильные наркотики, но не продают их? Можно ли учителю звать ученика в гости и заниматься один на один? Может ли учитель быть репетитором в соседнем классе? Какова максимальная сумма подарка учителю, индивидуальная и от класса? Что делать, если родители собирают деньги на ремонт класса? Может ли, должен ли учитель рассылать домашнее задание по электронной почте? Как должен быть устроен чат родителей? Что происходит с ребенком, который рассылает порнографию в общем детском чате класса? Как нужно действовать, если у ребенка вши?

Но советские правила не действуют, и даже воспоминания о них не помогают – мир ушел на сто лет вперед, и мы все, а в особенности дети, вместе с ним.

А я бы хотел заранее знать правила школы по всем этим вопросам, даже если ответ «ничего». И эти правила точно не могут быть целиком отданы на уровень решения отдельных учителей.