Символ воли меньшинства

Те, кто увековечивает Сталина и Грозного, думают они о том или нет, выписывают власти (нынешней, будущей, любой) мандат на массовые репрессии: убеждают россиян в том, что правитель в России, сколько бы он душ ни загубил, отвечать перед современниками не будет, а потомки его еще и восславят. Таков, мол, русский народ. Ему нужен царь, и притом с сильной рукой, т. е. жестокий.

Массовые опросы позволяют установить, насколько верны подобные утверждения про русский народ. «Левада-центр» предложил недавно россиянам на выбор два остро сформулированных суждения о том, какой должна быть власть в России.

Суждение первое: «Вся власть в России должна быть сосредоточена в одних руках, а выборы и так называемые демократические свободы не нужны». Суждение второе: «Свободные выборы и демократические свободы должны быть основой устройства общества; ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы власть в России была сосредоточена в одних руках».

Этот вопрос не о том, как устроено нынешнее управление страной. Мы знаем, что здесь разброс мнений очень велик. Это тест на политические убеждения. И потому картина гораздо более четкая. Всего 15% затруднились ответить, т. е. российскому обществу вопрос ясен. И ясен ответ на него: большинство в 52% отвергает авторитарную антидемократическую модель. За автократию выступают 32%.

Кому же любезна сильная рука, а свободы мешают? Как ни странно, женщинам чаще, чем мужчинам (35% против 30%). Старшему поколению (там большинство – женщины) чаще, чем молодому (39% против 28%). В селе, где уровень образования ниже, а возраст выше, поклонников авторитарных установок даже чуть больше (45%), чем противников (41%). А в столице России меньше всего (21%) сторонников такой власти, но больше всего поборников демократии (71%).

Обсуждаемый вопрос – политический. Как тут связаны политические ориентации людей и их стремление поддержать демократические свободы либо авторитарный режим? Тем, кто одобряет деятельность Путина, чаще, чем неодобряющим, свойственна тяга к сильной руке (35% против 23%). Это отчасти объясняется тем, что среди женщин одобрение деятельности Путина стабильно выше, чем среди мужчин (в сентябре – 86% против 77%). Но и среди одобряющих деятельность Путина большинство в 51% против сверхконцентрации власти. Среди тех, кто голосовал за «Единую Россию», доля авторитаристов выше среднего (38%), но все равно они в меньшинстве. Основная часть электората правящей партии за демократические формы правления (50%). Наиболее решительно в пользу демократии выступили сторонники тех партий, что не прошли в Госдуму. Потому на роль демократической парламентской оппозиции должна была бы претендовать ЛДПР, электорат которой на две трети (63%) состоит из сторонников демократии. Но вряд ли пойдет на это ее лидер. Зато КПРФ должна быть оппозицией с другого фланга. Среди ее избирателей максимум (44%) за сильную руку. Правда, непонятно чью.

Словом, тем, кто будет взирать на памятник Грозному, надо знать, что это символ воли меньшинства.

Автор – руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»