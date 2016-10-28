Установка на внешний источник политических процессов – один из основополагающих принципов построения власти «по Сталину». Не только по Сталину, но в нашем случае именно этот источник важен. И он не сводится к действующей и ныне в российской политике установке: «В любой непонятной ситуации ищите внешнего врага».

Сталин, стремясь занять место первого апостола и экзегета Ленина, делает очень важное замечание. «Раньше рассматривали пролетарскую революцию как результат исключительно внутреннего развития данной страны. Теперь эта точка зрения уже недостаточна, – говорится в лекциях «Об основах ленинизма» 1924 г. – Революция происходит там, где разорвется фронт капитала, «ибо пролетарская революция есть результат разрыва цепи мирового империалистического фронта в наиболее слабом ее месте».

Перенос акцента с внутреннего развития на борьбу за «прорыв фронта капитала», на борьбу против старого мира – что бы под этим миром ни понималось – очень важен. Этот акцент сделал Сталина победителем в борьбе за власть и определил развитие СССР. Во второй половине 1920-х гг. фоном борьбы за власть внутри коллективного большевистского руководства были содержательные – с ортодоксальной коммунистической точки зрения – споры. Спорили об организации труда (трудармия или более свободный режим), об источниках инвестиций в индустриализацию. Одни говорили, что нужно форсировать коллективизацию, другие – что нужно дать время историческим процессам. Принципиальная позиция Сталина и его приближенных была не в том, что одна из позиций вернее (интеллектуальные позиции – они для маневра, их можно менять), а в том, что есть фронт, есть враги, есть «волчий закон капитализма – бить слабых и отсталых».

Партия «перевооружала» печать, «на голову разбивала» левый и правый уклоны, «переходила в наступление» – военная терминология (которой нередко пользовался и Ленин) превратилась в повседневный язык внутренней и внешней политики сталинского СССР.

Эта позиция – независимо от того, насколько искренне она принимается, – многоцелевой инструмент, запускающий отношения с другими игроками и подчиненными во вполне определенном направлении. Насколько фронт реален, не имеет значения. Организатор игры в любом случае проводит «линию фронта» там, где пожелает. Фронту не нужно быть реальным – он становится реальным в сознании, ведь это не столько фронт, сколько психологическая установка на то, что любая проблема есть выстрел с той стороны.

Эта установка перенастраивает среду. Лидер-манипулятор переносит акцент с содержательной борьбы (потому что сам не содержательный политик и не интеллектуал) на борьбу за политическое выживание. Интеллектуальные и содержательные игроки теряют позиции, а люди с талантом к позиционной борьбе и манипуляции выходят на первый план. Выигравшие в этой игре – самые жестокие борцы с «врагами». Проигравшие – «враги». Это не внутренний процесс развития, который с натяжкой можно было бы назвать борьбой за новый мир, а борьба против (произвольно обозначенного) старого мира. От позиции за себя и за мир переходим к позиции против мира.