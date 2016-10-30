Искусство и ресурсы

Испокон веков мир искусства предлагал обществу творения, которые тестировали установившиеся стандарты приличия или шли вразрез с «генеральной линии партии». Всегда это приводило к тому, что части общества, оскорбленные творениями, критиковали их, срывали выставки, преследовали художников. В свободном обществе художник может творить, создавая то, что позволяет ему талант, воображение и подручные средства. При этом не важно, насколько спорным или провокационным является его творение. Тем не менее вопрос о том, должен ли художник обладать безграничной свободой, если ресурсы предоставляет государство, представляется вполне логичным.

Ответ неоднозначен. Вот, например, американский опыт. До 1965 г. Америка почти не знала проблем с цензурой наподобие тех, которым глубокоуважаемый Константин Райкин посвятил свое выступление на VII съезде Союза театральных деятелей России. Однако после того, как был создан Национальный фонд искусств (NEA), распределяющий государственные гранты на культурные инициативы, борьба за нравственность на государственном и муниципальном уровнях стала нормой. Особенно прославился Нью-Йорк при мэре Рудольфе Джулиани. Спорные вопросы о допустимости тех или иных выставок в итоге решались в суде, где вводимые властями ограничения анализировались на предмет нарушения первой поправки к конституции страны – аналога статей 29 и 44 главы 2 Конституции России об отсутствии цензуры и свободе творчества. Не всегда художники оказывались победившей стороной.

Другой пример – более либеральная Англия. Там при непосредственном участии великого экономиста Джона Мейнарда Кейнса в 1946 г. был создан Художественный совет (фактически аналог американского NEA). Целью совета было распространение классических ценностей в массах и попытка добиться «смерти Голливуда» – в то время символа всего провокационного и популистского. Однако дискуссия, разгоревшаяся в британском обществе, пришла к заключению, что целью искусства является не только просвещение, но также и провокация. Сейчас британцы видят абсолютную свободу выражения не только как необходимое условие работы творческой интеллигенции, но также и как некоторый «предохранительный клапан», позволяющий не выплескивать протест на улицы.

Согласно Дэвиду Галенсону, экономисту из Чикаго, последние 100 лет мир искусства отличает беспрецедентное стремление к инновациям. Если государство это стремление сильно не ограничивает, то скоро даже невооруженным глазом становится заметна экономическая польза от такой свободы. В той же Великобритании так называемые креативные индустрии (частью которых являются культура и искусство) в последние годы являются самым динамичным сектором экономики: они растут в 3 раза быстрее, чем ВВП страны в целом. Это новая модель роста, которая дает и возможности проецирования мягкой силы на международной арене, и потенциал для экспорта, регенерации городов и т. п. Не стоит объяснять, что цензура и креативные индустрии абсолютно несовместимы.

Автор – декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге