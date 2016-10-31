Евразийство 2.0

В последние недели довелось мне принять участие сразу в двух форумах, в заголовках которых присутствовало слово «евразийский». Один, что характерно, был в Сеуле, второй – в Вероне. Евразийство там понимают весьма логично, но для нас все же не вполне типично. Они говорят о Евразии как об общем политическом и экономическом пространстве как минимум от Европы до Кореи и Японии, а то и включая Соединенные Штаты.

В России под евразийством традиционно понимается совершенно другое. А именно: третий путь России, которая и не Европа, и не Азия, а нечто особенное. Поговорив с западными политологами, я выяснил, что в Европе исследователи евразийства – это ученые, которые занимаются либо как раз российской версией евразийства, либо же регионом России и Центральной Азии (у нас, кстати, политологи тоже стали употреблять термин Центральная Евразия – это как раз про то же самое).

Правда, в последние годы все же были попытки и иного толкования Евразии. А именно как союза России либо с Европой, либо с Азией. Сначала говорили про единую Европу от Лиссабона до Владивостока. Потом конъюнктура изменилась, и стали говорить про разворот на Восток. Нет, на бумаге мысли о Большой Евразии найти можно. Но если вчитаться, то формула примерно такая: сначала мы выстраиваем отношения в Азии, а потом уже зовем туда Европу. Ну и США. Хотят – сотрудничают, не хотят – потом пусть не обижаются.

Тем не менее в Азии и Европе находятся люди, запускающие евразийский дискурс под новым для нас углом. Но довольно любопытным. Потому что если речь идет об экономической, политической и даже культурной интеграции Азии и Европы, то без России тут не обойтись хотя бы в силу нашей географии. Правда, о транспортных путях из Китая в Европу у нас сейчас активно говорится, но все же евразийский проект намного шире.

Можно, конечно, новых евразийцев признать странными людьми. Мир готовится к войне, говорится о неизбежном конфликте Запада и Китая как о нерве современной геополитики. В такой ситуации вообще непонятно, заложены ли риски разрастания конфликтов Запада и России и Запада и Китая хотя бы в логистических проектах дорог из Китая в Европу.

Однако все же лучше обсуждать интеграционные планы, нежели планы военные. И первый путь мне кажется намного более симпатичным, пусть даже в нем и есть элемент наивности. Помнится, после аварии в Фукусиме я написал колонку в «Ведомостях», где предложил задуматься об объединении России и Японии. Многие тогда подумали, что это либо шутка, либо чудачество. Но этой осенью я с удивлением встретил в Корее ученых, лоббирующих идею масштабного переселения корейцев в Россию. Корея довольно перенаселенная страна, и корейцы готовы к массовой миграции. Скажете – наивные люди. Но они лучше реалистичных генералов, воспринимающих сценарий войны как единственно возможный.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности