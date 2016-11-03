Социализация и развлечения

Обучение детей в школе за рубежом – всегда вызов как для родителей, так и для школьников. Поменять школу даже внутри одного города – это уже достаточно высокий уровень стресса. Новые ученики, новая программа, новые учителя – везде свои правила и взаимоотношения.

Учеба за границей – это принципиально иной опыт. Как ни странно, самым простым оказывается то, что изначально кажется самым сложным: недостаточный уровень владения языком. Не знаю, насколько приспособлены школы в России для обучения тех, кто плохо владеет русским языком, но в любом крупном городе мира найдутся хорошие школы (как частные, так и государственные), где с пониманием относятся к тому, что детям может быть сложнее на начальном этапе воспринимать предметы. Фактически везде иностранному школьнику предложат активные дополнительные занятия на английском или любом другом языке. Моя младшая дочь, оказавшись в школе, где преподают на английском и куда она из-за этого принципиально не хотела идти, за пару месяцев начала понимать своих одноклассниц сразу на трех языках.

Еще легче перейти в школу за границей с точки зрения остальных предметов. Особенно если до этого дети учились в хорошей московской школе. Естественные науки преподаются на уровне здравого смысла и не требуют багажа предыдущих знаний. Скорее они требуют знания языка – я лично не знал, как будет по-английски «оборот Земли вокруг Солнца» и еще сотен других природоведческих терминов.

Большинство детей говорят, что математика за границей отстает на один, два, а то и сразу несколько классов. Озабоченным сложностью математики россиянам приходится искать репетиторов в Москве, чтобы они подтягивали знания детей, или пытаться заниматься самим, чтобы не отстать от московской школы.

На самом деле именно в этом и есть сложность для родителей. Беззаботность многих, даже очень хороших, школ в странах с вроде бы хорошей системой образования иногда поражает. Дети не убивают друг друга – ну и ладно, – пусть складывают 10 и 15 до пятого класса. Никакой гонки, похожей на то, что есть в России в хороших школах, в принципе не существует. И, естественно, учитель только хвалит, лишь мягко намекая, что, может быть, где-то ребенку немного сложно.

Если посмотреть на конечные результаты – сравнить успехи системы образования в России и других стран, особенно развитых, то на уровне университетского образования, особенно в науке, Россия очевидно проигрывает. На уровне школьного образования объективные критерии для сравнения задать очень сложно – они должны учитывать разнообразие программ, что в принципе невозможно.

Так стоит ли детям участвовать в гонке за знаниями? Или лучше потратить детство на социализацию и развлечения, позабыв о знаниях до 6–7 класса? В последнее время у меня все больше сомнений по этому поводу. Впрочем, размышления эти скорее теоретические – в российских реалиях, расслабившись до шестого класса, можно так и не нагнать своих сверстников. И второсортный институт не поможет впоследствии преодолеть это отставание – он его только усилит.

Автор – независимый обозреватель