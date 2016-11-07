Президенты и рост

Новый президент США, который будет выбран завтра, унаследует экономический подъем, продолжающийся уже почти семь лет. Этот подъем был относительно медленным: ВВП рос в среднем на 2% в год, и, хотя занятость в частном секторе увеличилась на 15 млн человек по ходу подъема, это лишь на 10 млн больше, чем она была в момент вступления президента Барака Обамы в должность в январе 2009 г. Снижение уровня безработицы до 5% отчасти связано с тем, что все меньший процент работоспособных граждан ищет работу. Тем не менее это были семь лет устойчивого экономического роста на фоне медленного роста или стагнации стран, находящихся на том же уровне экономического развития: стран Западной Европы и Японии. Означает ли это, что сейчас, на восьмом году подъема, вероятность спада увеличивается?

Нет, не означает. Конечно, каждый политик, если бы у него была возможность определять время для начала экономического спада, выбирал бы начало собственного срока – так, чтобы к моменту перевыборов восстановление уже шло полным ходом. Президентство Рональда Рейгана (1981–1989 гг.) началось с сильного спада, но к 1984-му быстрый рост продолжался уже два года, и избиратели нисколько не сомневались в том, что хотят оставить президента на второй срок. А у следующего президента, Джорджа Буша (1989–1993 гг.), спад пришелся на середину срока, и перевыборы он проиграл. Стартовавший в конце 1990 г. подъем продолжался 10 лет, обеспечив Биллу Клинтону (1993–2001 гг.) легкое переизбрание в 1996-м, а следующие два президента, Джордж Буш-мл. (2001–2009 гг.) и Обама (2009–2017 гг.), начинали свои президентства во время спада, который сменялся подъемом и способствовал переизбранию на второй срок.

Впрочем, возможность определять время спада для американского президента скорее теоретическая. Никаких надежных инструментов для того, чтобы вызывать спад или подъем, у него (или у нее!) нет, даже если бы такая цель была поставлена. Спад в начале 1980-х, создавший основу для рейгановского «бума», был вызван не политикой нового президента, а действиями денежных властей, назначенных его предшественником. Точно так же и у трех последних президентов (Клинтона, Буша-мл. и Обамы) кризисы не были связаны с их собственными действиями.

Но, может быть, подъем, продолжающийся уже семь лет, должен оборваться просто потому, что он «стареет»? Глен Рудебуш, экономист из отделения ФРС, американского центробанка, проверил гипотезу о том, что чем дольше длится период экономического роста, тем вероятнее начало спада. Для анализа он использовал статистическую технику, аналогичную той, которую используют для расчета вероятности смерти в зависимости от возраста человека – конечно, эта вероятность начиная с некоторого возраста растет. А вот для «возраста подъема» такой зависимости в последние 60 лет нет. В самой по себе продолжительности периода подъема никакого риска не заложено. И после успешных лет американская экономика может расти и расти.

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»