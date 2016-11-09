Аналитика / Политэкономия
Статья опубликована в № 4199 от 09.11.2016 под заголовком: Политэкономия: Страх по завышенной цене

Страх по завышенной цене

Преувеличение мощи путинской системы со стороны Запада порождает поиски военного ответа
Андрей Колесников

Сотни тысяч натовских солдат, по сообщению главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, будут переведены на усиленный режим несения службы из-за угрозы, исходящей от России. Эти 300 000 солдат дополнят имиджевый эффект от размещения в 2017 г. четырех батальонов НАТО в Польше и странах Балтии.

Так вот ты какой, Северный альянс...

Запад купил по завышенной цене на фоне ажиотажного спроса не российские нефть и газ, а страх, произведенный «корпорацией монстров» – российским гибридным агитпропом.

Не то чтобы совсем не было оснований для беспокойства: все-таки взятие Крыма, война в Донбассе и недоговороспособность в Сирии – это несколько нетривиальные сюжеты. Но явно недостаточные для того, чтобы поверить в то, что Российская армия станет атаковать Восточную Европу ради уничтожения ереси человекопоклонничества. Можно понять руководителей балтийских и скандинавских стран, несколько подуставших от мелких провокаций на воде и в воздухе, при том что совершенно не ясно, как на них реагировать. Но введение в обывательский словесный оборот богатого понятия «выключенные транспондеры» не означает, что у российского режима есть экономические ресурсы, социальные мобилизационные возможности, сопоставимая с Западом военная мощь и политическая воля на то, чтобы затеять новую «зимнюю войну» или «освобождение» русскоязычного населения Латвии, Литвы и Эстонии от «фашистов» и примкнувших к ним гомосексуалистов. Тем более что русские в этих странах вовсе не рвутся на историческую родину. Кроме того, есть сильные сомнения в том, что молодые россияне готовы в массовом порядке умирать за духовные скрепы.

Принуждение к диалогу

Тем не менее гибридный агитпроп, расширяя экспорт страхов, не забывал и о возбуждении дремлющего внутреннего спроса, обеспечив россиянам модель существования «мобилизация-вместо-модернизации», ощущение осажденной крепости и стокгольмский синдром по отношению к коменданту форта Россия. Покупая войны, конфликты и страхи, россияне расплачиваются готовностью затягивать пояса в кризис; согласием с тем, что отменять контрсанкции и санкции не надо, а важнее показывать Западу перманентный кукиш; поддержкой бюджетных приоритетов – больше денег на оборону и безопасность, чем на развитие человеческого капитала. (Здесь совпали данные совместного качественного исследования Центра Карнеги и «Левада-центра» и недавнего количественного опроса ВЦИОМа: расходы бюджета на оборону считаются неприкосновенными.)

Преувеличение мощи путинской системы со стороны Запада порождает поиски военного ответа этой силе и концептуальный хаос – ясность модели холодной войны заменена на паническую невнятицу посткрымского миропорядка. А военный ответ, в свою очередь, позволяет российскому руководству без труда поддерживать мобилизационные настроения у электорально значимой части российского населения: на нас давят, на нас нападают, враг в буквальном смысле стоит у ворот, мы только отвечаем и защищаемся. И такие настроения можно подогревать неопределенно долго, так что с электоральной поддержкой проблем у коменданта форта Россия не будет.

Автор – директор программы Московского центра Карнеги

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