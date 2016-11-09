Страх по завышенной цене

Сотни тысяч натовских солдат, по сообщению главы Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, будут переведены на усиленный режим несения службы из-за угрозы, исходящей от России. Эти 300 000 солдат дополнят имиджевый эффект от размещения в 2017 г. четырех батальонов НАТО в Польше и странах Балтии.

Так вот ты какой, Северный альянс...

Запад купил по завышенной цене на фоне ажиотажного спроса не российские нефть и газ, а страх, произведенный «корпорацией монстров» – российским гибридным агитпропом.

Не то чтобы совсем не было оснований для беспокойства: все-таки взятие Крыма, война в Донбассе и недоговороспособность в Сирии – это несколько нетривиальные сюжеты. Но явно недостаточные для того, чтобы поверить в то, что Российская армия станет атаковать Восточную Европу ради уничтожения ереси человекопоклонничества. Можно понять руководителей балтийских и скандинавских стран, несколько подуставших от мелких провокаций на воде и в воздухе, при том что совершенно не ясно, как на них реагировать. Но введение в обывательский словесный оборот богатого понятия «выключенные транспондеры» не означает, что у российского режима есть экономические ресурсы, социальные мобилизационные возможности, сопоставимая с Западом военная мощь и политическая воля на то, чтобы затеять новую «зимнюю войну» или «освобождение» русскоязычного населения Латвии, Литвы и Эстонии от «фашистов» и примкнувших к ним гомосексуалистов. Тем более что русские в этих странах вовсе не рвутся на историческую родину. Кроме того, есть сильные сомнения в том, что молодые россияне готовы в массовом порядке умирать за духовные скрепы.

Тем не менее гибридный агитпроп, расширяя экспорт страхов, не забывал и о возбуждении дремлющего внутреннего спроса, обеспечив россиянам модель существования «мобилизация-вместо-модернизации», ощущение осажденной крепости и стокгольмский синдром по отношению к коменданту форта Россия. Покупая войны, конфликты и страхи, россияне расплачиваются готовностью затягивать пояса в кризис; согласием с тем, что отменять контрсанкции и санкции не надо, а важнее показывать Западу перманентный кукиш; поддержкой бюджетных приоритетов – больше денег на оборону и безопасность, чем на развитие человеческого капитала. (Здесь совпали данные совместного качественного исследования Центра Карнеги и «Левада-центра» и недавнего количественного опроса ВЦИОМа: расходы бюджета на оборону считаются неприкосновенными.)

Преувеличение мощи путинской системы со стороны Запада порождает поиски военного ответа этой силе и концептуальный хаос – ясность модели холодной войны заменена на паническую невнятицу посткрымского миропорядка. А военный ответ, в свою очередь, позволяет российскому руководству без труда поддерживать мобилизационные настроения у электорально значимой части российского населения: на нас давят, на нас нападают, враг в буквальном смысле стоит у ворот, мы только отвечаем и защищаемся. И такие настроения можно подогревать неопределенно долго, так что с электоральной поддержкой проблем у коменданта форта Россия не будет.

Автор – директор программы Московского центра Карнеги