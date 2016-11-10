Казус Ильдара Дадина

Вторую неделю не утихает скандал, поднятый письмом активиста Ильдара Дадина о пытках и издевательствах, которым он и другие осужденные подвергались в исправительной колонии в Сегеже. Чем дольше тема бесчеловечного обращения с людьми в закрытых учреждениях присутствует в медиапространстве – включая вынужденные присоединиться к обсуждению судьбы Дадина государственные телеканалы, – тем больше шансов у общества что-то изменить. Ежедневные публикации новых свидетельств о пытках в российских тюрьмах показывают, насколько случай с Дадиным не уникальный. Однако до сих пор никакие скандалы с насилием в тюрьмах не привели не только к серьезной реформе пенитенциарной системы, но хотя бы к существенному уменьшению числа «пыточных» колоний.

Так чем случай с Дадиным отличается? Во-первых, даже среди его идеологических противников многие признают в Дадине узника совести: кто всерьез поверит в необходимость сажать за серию мирных одиночных пикетов? Во-вторых, его очевидная невиновность в глазах простого обывателя привлекает к пыткам в тюрьмах внимание тех, кто не находит в себе сил сочувствовать уголовникам. В-третьих, Дадин объявил, что борется не только за себя, но и за всех заключенных, которых избивают и унижают. Через своего адвоката он передал, что не хочет, чтобы его переводили в другое исправительное учреждение. «Он убежден, что не имеет права спастись, не оказав помощи тем, кто останется в этой колонии», – говорит его адвокат Ксения Костромина.

Своей убежденностью, граничащей с упертостью, идеализмом на грани наивности, искренней готовностью принести себя в жертву во имя спасения окружающих Дадин представляет куда большую угрозу для системы, чем ее последовательные и предсказуемые противники. Как говорил «Ведомостям» член СПЧ Игорь Каляпин, «Дадин и сотрудники колонии – два разных мира, не понимающие друг друга. И когда Дадин с либертарианских позиций говорит про конституционные права, сотрудники колонии считают, что над ними издеваются в изощренной форме».

Эта разница в мировоззрении проявилась на днях в суде над нижегородскими полицейскими, применявшими насилие к задержанным (они в итоге отделались условным сроком), когда защитник обвиняемых уверял, что они на самом деле «исполняли майские указы президента», а сами обвиняемые заявили, что «защищали Родину».

И тем не менее сегодня есть причины смотреть на ситуацию с осторожным оптимизмом: одна из них – приглашение Анны Каретниковой, самого активного члена московской ОНК трех последних созывов, работать во ФСИН. Другая – неожиданная встреча активистов, собравшихся у центрального офиса ФСИН после публикации письма Дадина, с замглавы службы Валерием Максименко и публичные обещания последнего регулярно принимать активистов и обсуждать назревшие вопросы. Третья – обсуждаемые довыборы в ОНК, в результате которых, возможно, туда вернутся известные правозащитники. Все это будет возможно при сохранении интереса к теме со стороны гражданского общества.

Автор – журналист