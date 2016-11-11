Зачем России Трамп

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в ночь выборов в США написала в твиттере поминальный пост по демократии (Democracy R.I.P), считая, что на выборах в США выиграет Хиллари Клинтон. Но после новостей о победе Дональда Трампа написала, что проиграла кому-то два ящика пива и отзывает тот пост и пусть будет «Истеблишмент R.I.P».

Глава комитета по внешней политике Совета Федерации Константин Косачев тоже говорил в среду, что не верил в выигрыш Трампа, потому что тот пошел против системы. «Приучили меня американцы, что Система там всегда сильнее, – написал Косачев в Facebook. – И в этом главная сенсация выборов: в своей собственной стране Система не справилась с новыми, нестандартными вызовами».

Кремлевские источники, опрошенные агентством Bloomberg, тоже признавались, что не ждали победы Трампа на выборах. Система должна побеждать всегда, и если она проигрывает, то какая же она система? Уверен, что поражением Клинтон были разочарованы не только американские либералы, но и российские консерваторы.

Депутаты могут аплодировать результатам американских выборов, но люди, близкие к Кремлю, не могут не понимать, что предвыборная история – это одно, а послевыборные контакты со страной, возглавляемой непредсказуемым бизнесменом, для которого любое обязательство есть только повод начать переговоры, – это совсем другое.

Трамп был очень интересен российским государственным медиа как материал для позиционной игры и как повод говорить о фальсификациях на американских выборах. Розыгрыш этой темы и был, вероятно, сценарием по умолчанию. Проигравший Трамп и его протесты могли бы стать «симметричным ответом» на хорошо памятное Владимиру Путину замечание Клинтон в адрес российских парламентских выборов 2011 г. (Клинтон сказала тогда, что выборы были «несвободные и нечестные»). Российские СМИ должны были бы защищать проигравшего Трампа и обещать ему российское гражданство, а он зачем-то выиграл выборы.

Но и это не так плохо. Можно не сомневаться, что протесты американской либерально настроенной публики тоже будут живо освещаться на российском телевидении – это уже и началось. Важны ведь не сами фигуры и не их партийная принадлежность, а их взрывоопасность для американской политики и для отношений между берегами Атлантического океана.

А если выбраться из медийной реальности в обычную, то с Трампом-президентом может оказаться в чем-то легче, а в чем-то труднее. Возьмет ли он и просто признает Крым, отменит санкции, откажется от любых претензий к Асаду и прекратит преследование Ассанжа (этот «райдер» почерпнут из твиттера Маргариты Симоньян)? И еще откроет большие кредитные линии? В отличие от Клинтон он, вероятно, будет готов обсуждать эти темы в принципе. Но раз уж он бизнесмен, то будет понимать, что эти вещи контрагенту нужнее всего и за них нужно просить максимальную цену. Общение может оказаться примерно как с Китаем, на который, поссорившись с Западом, надеялись, а потом разочаровались, потому что дорого и никаких поблажек за сходный уровень цинизма. Наоборот, дороже.