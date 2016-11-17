Дилемма железного занавеса

В начале недели депутат-коммунист Валерий Рашкин внес в Госдуму законопроект, который предлагает запретить чиновникам посылать своих несовершеннолетних детей учиться за рубеж. По мнению депутата, чиновники не вправе «допускать получение своими несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными и подопечными, образования в иностранных образовательных организациях на территории иностранных государств». Исключения предусмотрены только для дипломатов.

Вероятность прохождения законопроектов КПРФ никогда не была слишком высокой, и, скорее всего, коммунистам не разрешат повесить такую медаль на флаг борьбы с правящим строем или коррупцией.

Однако надо признать, что этот закон органично смотрелся бы на фоне действующего запрета на иностранную недвижимость и активы. Да и в риторику о плохом и полуразложенном Западе запрет на зарубежное образование для детей ложится прекрасно.

Дети, отучившиеся за рубежом, особенно в хороших школах или университетах, действительно начинают смотреть на жизнь несколько другими глазами. Не называют Европу «гейропой», не хотят возвращаться в Россию и перестают верить в единственно правильный «особый» путь. Хуже того, дети знают секреты родителей и на них можно переписать имущество за рубежом, которое по закону надо просто продать.

Что будут делать с такой дилеммой власти, мне не ясно. С одной стороны, пока Минобразования ссылается на законы и говорит, что предложение депутатов им противоречит. С другой – законы у нас меняются быстро и беспощадно.

Но у проблемы есть и еще один аспект. Должен ли ресторан обслуживать людей, которые потом ставят двойку на TripAdvisor, но продолжают регулярно ходить ужинать? Должна ли авиакомпания возить пассажиров, которые пишут гневные посты в Facebook, но продолжают летать каждую неделю, несмотря на наличие альтернативы? Большая политика отличается от большого бизнеса, но не очень сильно. Постоянное ухудшение отношений может привести в итоге к расширению индивидуальных санкций на все более широкий круг чиновников, а потом и на членов их семей. И сейчас такие санкции могут быть гораздо более неприятными, чем ограничения, которые накладываются на бизнес российских компаний.

В результате усилий одной из сторон запрет на учебу за границей может стать реальностью. Лично я резко против. Я понимаю, почему многие считают такой запрет справедливым («пусть живут так же, как и мы», «сами ругают Европу, а детей учат там», «на какие деньги чиновники посылают своих детей учиться?»). Но на самом деле свобода передвижения семей и детей чиновников и олигархов связывает Россию с внешним миром не меньше, чем любые дипломатические контакты. Более того, наша страна абсолютно не уникальна – за границей дети состоятельных граждан и чиновников не учатся только в Северной Корее (да и то за исключением Ким Чен Ына).

Автор – независимый обозреватель