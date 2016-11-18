Непридуманная стратегия

На следующий день после того, как в офисе «Роснефти» при очень странных обстоятельствах был задержан, а позже по абсурдному обвинению арестован министр экономического развития Алексей Улюкаев, его бывший начальник Алексей Кудрин опубликовал (с соавторами) в РБК программную статью «Дорога к будущему: зачем России стратегия долгосрочного развития». Сложившаяся практика написания таких текстов предполагает, что два процесса разворачивались некоторое время параллельно: пока одни люди готовили посадку министра, другие формулировали планы развития страны на многие годы вперед. Те и другие не подозревали, скорее всего, что представят результаты своего труда практически одновременно.

«Схлопывание горизонта планирования – последствие ряда шоков в жизни двух последних советско-российских поколений», – считает Алексей Кудрин (с соавторами). Если он прав, то горизонт только что стал еще ближе. Председатель правительства Дмитрий Медведев назвал дело против министра «экстраординарным событием», а руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс и глава Сбербанка Герман Греф признались, что оно стало для них шоком. Вот три человека, которые вроде бы берут на себя ответственность за экономическое будущее страны, но не понимают, что происходит в настоящем.

Последние события подсказывают, что стратегии развития России нет смысла придумывать (их и так уже придуманы многие дюжины). Писать стратегии могут люди, которые влияют на происходящее. А прочим остается только наблюдать и пытаться угадывать, в чем состоит план.

За кем наблюдать – ясно: за самой «Роснефтью» и ее менеджментом. Это единственная сила, у которой есть ясная цель (рост добычи и выручки любыми средствами) и которая быстро или медленно, но всегда поступательно ее реализует, трудолюбием или удачей. Выручка «Роснефти» увеличилась с 2002 г. в 30 раз, в первую очередь – за счет серии невероятно сложных и не вполне дружественных поглощений. В процессе роста компании под уголовное преследование попали один министр и несколько миллиардеров из разных финансово-промышленных групп. Менеджменту противостояли и конкуренты, и политики, и собственные миноритарии; компания, будучи одновременно и публичной и государственной, несла все это время на себе двойной груз ответственности и отчетности. Уровень долга временами достигал значений, с которыми едва ли смирились бы акционеры любого другого нефтяного бизнеса. Наша страна переживала неожиданные финансовые кризисы и внезапные войны, прошла через несколько выборных циклов, изменилась до неузнаваемости. Даже Владимир Путин успел за эти годы изменить своим прежним идеалам и поменять вектор политической жизни страны, но «Роснефть» верна себе и оставляет далеко позади всех конкурентов, даже из госкомпаний.

Ни цели, ни методы, ни результаты за все это время не изменились настолько, что можно подумать, будто бы все эти события и есть настоящая стратегия развития России, а все остальное – досадные обстоятельства. В разгар войны в Донбассе, сразу после введения санкций, нельзя было предсказать ничего, но в одном наблюдатели сходились: «Башнефть», у которой только что арестовали владельца, с большой вероятностью станет частью «Роснефти». Про Донбасс почти не вспоминают, а уверенность себя оправдала.

Если представить себе на секунду, что история «Роснефти» – результат стратегии, придуманной много лет назад, то траектория развития нашей страны в ближайшие годы столь же предсказуема, сколь и трудно вообразима. Потому что целей становится все меньше, а средств – все больше. Ни один министр не в силах помешать плану.

Автор – редактор «Секрета фирмы»