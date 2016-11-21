Великая держава начальников

Россия должна сохранить за собой роль великой державы» – так полагают три четверти проживающих в стране (считающих, что не нужно на нее претендовать, менее 20%). Большинство из опрошенных «Левада-центром» поддерживают и другой тезис о величии: «Русские – великий народ, имеющий особое значение в мировой истории». Однако многие почувствовали, что в многонациональной стране настаивание на этой особости может привести к дурным последствиям – вплоть до распада только-только вернувшей себе величие страны. Потому в поддержку такого утверждения решились высказаться в 1,5 раза меньше респондентов, чем в пользу тезиса о России как великой державе. И если на призыв к сдержанности «России не нужно претендовать на роль великой державы» откликнулись 17% (среди специалистов – 23%), то уводящий от шовинизма тезис «Русские – такой же народ, как другие» выбрали вдвое больше россиян.

Убежденность в величии своей страны позволяет большинству не испытывать чувства ущемленности. Это видно из того, как обсуждался известный тезис о том, что наша страна сегодня унижена. Так вот, наиболее частый ответ на него: «Я не согласен, что наша страна сегодня унижена». Впрочем, есть род политиков, которые уверены, что стоит погромче крикнуть, что, мол, Россия пребывает в унижении, – и им обеспечена поддержка широких масс. Например, они сетуют, что после распада СССР у России больше нет контроля над его бывшими республиками. Но с тем, что это Россию унижает, согласны разве что 9% домохозяек, а в целом – 5%, не более.

А известный тезис про «засилье иностранной культуры (фильмов, музыки)» – разве это засилье не унижает нашу страну? Унижает, согласны 11% пенсионеров. Но среди студентов такое согласие встречается вдвое реже, и в целом этот тезис поддерживают менее 10% россиян, т. е. 9/10 это не волнует. Уж скорее унижает «утечка умов», с этим соглашаются 16% специалистов и до 12% всех остальных. Среди предпринимателей каждый четвертый полагает, что экономическая политика России зависит от международных финансовых организаций, и считает: такая зависимость унизительна (всего так думают 15%).

Когда-то имела хождение презрительная формула «сырьевой придаток». Сегодня Россия в самом деле превратилась в «преимущественно поставщика сырья для развитых стран». И это ее унижает, сочли 15%. Но примечательно, что людей бедных это положение страны задевает в 1,5 раза острее, чем богатых (должно быть, потому, что именно оно и есть источник их богатства). Но главное, что в глазах половины бедных унижает Родину, – это их бедность, «бедность большинства населения». Среди зажиточных, как и среди руководящих работников (ведь у нас большинство небедных – это начальники, а большинство начальников – небедные), эта тема особой озабоченности не вызывает. Те, кто нами руководит, придают исключительно большое значение (почти 90%) тому, чтобы Россия сохранила за собой роль великой державы. Знать, страной, которая считает себя великой, легче руководить.

Автор – руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»