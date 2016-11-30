Главная интрига президентских выборов

До официального старта президентских выборов в России еще далеко, но они уже широко обсуждаются. Главный вопрос – какова будет интрига грядущей кампании, потому что в итогах выборов ничего неожиданного не предвидится: все вопросы исчезнут сразу после того, как о своем участии официально заявит Владимир Путин. В политической системе современной России вариантов его поражения попросту не предусмотрено, и утверждающие обратное или шутят, или сознательно лукавят: если действующий президент будет участвовать в выборах – он победит, обязательно и неизбежно, в первом туре и с разгромным результатом.

Конечно, найдутся толпы политологов и аналитиков, которые будут с утра до вечера многозначительно указывать на различные обстоятельства и закулисные интриги, утверждать, что для будущего страны и нации крайне важно, кто из проигравших кандидатов займет какое место с конца и сколько процентов при этом наберет – два или три. СМИ будут бесконечно смаковать детали из жизни кандидатов и остроту их взаимных претензий, но все это едва ли внесет в кампанию хоть какой-то элемент непредсказуемости: выборы с известным и неизбежным победителем заведомо не могут быть интересными, какие бы танцы с бубнами вокруг них ни выплясывали специально обученные люди.

По сути, все обсуждение президентской кампании сегодня сводится к обсуждению двух пунктов. Во-первых, популярна тема явки избирателей на выборы. Мол, явка на думских выборах была так себе и власть-де очень этим взволнована – как же быть с легитимностью, если на президентские выборы явится не 86% избирателей, а 52% или даже 45%? Во-вторых, обсуждается теоретическая возможность допуска на выборы каких-то знаковых фигур внесистемной оппозиции – прежде всего Алексея Навального. Дескать, это и создаст вокруг никем не отрицаемой победы Путина хоть какую-то интригу и решит вопрос с явкой.

Между тем легко убедиться, что относительно небольшая явка избирателей на думские выборы никак не помешала Думе собраться и начать работу, а сама тема «низкой явки» если и продолжает муссироваться, то вовсе не в официальной печати. Даже если предположить, что явка на грядущих президентских выборах будет относительно скромной, это никаким образом не уменьшит ни конституционные, ни фактические полномочия избранного президента. При том что количество желающих проголосовать на президентских выборах традиционно выше, чем на думских, и едва ли в этот раз все будет иначе.

Какой же интерес может быть у власти в том, чтоб из-за мнимой проблемы с привлечением избирателей на выборы портить бочку с медом гарантированной победы Путина даже малой ложкой дегтя – публичной критикой в его адрес со стороны допущенных к выборам непримиримых оппонентов? Раз победитель известен, то и смысла давать его хулителям допуск на федеральные каналы нет никакого. Более того, это даже опасно: в той информационной среде, которую все последние годы создают государственные СМИ, любые критические выпады в адрес первого лица столь немыслимы, что даже разовый допуск к массовой аудитории жестких критиков Путина уже неоправданный риск, ибо аудитория, привыкшая к подчеркнуто восторженному отношению к президенту, может задаться роковым вопросом – а что, о нем и так можно?

Рассмотрев ситуацию с грядущими президентскими выборами рационально и спокойно, приходится признать: главная интрига грядущих президентских выборов – удастся ли Кремлю втянуть общество в обсуждение этой самой гипотетической интриги, а через него и в обсуждение самих выборов. Чем больше будет дискуссий и наивной веры в то, что есть какие-то альтернативные сценарии и «окна возможностей», тем лучше для организаторов выборов. В этом смысле они все делают правильно: сначала много месяцев «сливов», намеков, гаданий, надежд, подготовки и мнимой неопределенности – а потом безальтернативная победа действующего президента, все по сценарию 2004 и 2012 гг.

Автор – президент Института развития и модернизации общественных связей, Екатеринбург