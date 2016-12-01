Вся сила в математике

Как сравнить, в какой стране мира лучше преподают историю в школе? Наверное, никак. В России школьники должны знать, кто такой Киров или Микоян. Не уверен, что еще есть страны, где это актуально. И такие особенности есть у каждой страны. Впрочем, и античную историю везде преподают по-разному и в разных объемах. Где еще детям могут дать почитать Гаспарова в школе? Судя по свидетельствам украинских знакомых, даже там опираются на другие источники.

Гораздо проще дело обстоит с математикой. «Ким упаковывает яйца в коробки. В каждую коробку помещается по 6 яиц. А всего у нее 94 яйца. Какое наименьшее число коробок ей нужно, чтобы упаковать все яйца?» Такие задачи решали школьники (конкретно эту – восьмиклассники) в нескольких десятках стран в рамках исследования математической грамотности, проведенного бостонским Международным центром образования. Исследователи пытались оценить, насколько хорошо школьники разных стран владеют числами, умеют решать алгебраические и геометрические задачи и понимают, как работать с данными и вероятностями. Аналогичное исследование математических знаний было проведено среди учеников четвертых классов и среди учеников специализированных математических школ или классов.

Исследование подтвердило, что школьное математическое образование в России – одно из лучших в мире. В мировом рейтинге восьмиклассников российские школьники заняли 6-е место, опередив весь западный мир с приличным отрывом. Обошли Россию только Сингапур (лидер рейтинга), Корея, Тайвань, Гонконг и Япония.

Похожая ситуация и с четвероклассниками, только между нами и ведущими азиатскими странами затесалась Северная Ирландия.

Интересно, что на уровне 4-го класса никакой разницы между навыками российских мальчиков и девочек нет, а вот в 8-м классе – есть, и очень значительная: мальчики далеко впереди.

Российские матшколы тоже подтвердили свой традиционно высокий научный уровень: в рейтинге продвинутой математики российские школьники – та их часть, что уделяет предмету не меньше шести учебных часов в неделю, – заняли 1-е место. Те школьники, которые учат математику 4,5 часа в неделю, пропустили вперед ливанцев и находятся на одном уровне с американцами, выбравшими математическую специализацию.

Справедливости ради надо сказать, что в соревновании продвинутых математических программ азиатские школьники не участвуют. Тем не менее это не отменяет наших достижений. Если у нас с чем-то хорошо, так это с математикой. Которой не мешает ни идеология, ни отсутствие хороших педагогических вузов, ни министры образования.

Автор – независимый обозреватель