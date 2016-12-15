Аналитика / Аттестат зрелости

Бывает ли министрам стыдно

Скандал вокруг Европейского университета как провал системы образования
Андрей Панов

За что государство может закрыть ресторан? За то, что он кормит посетителей несвежими продуктами. За что чиновники могут закрыть химчистку? За то, что химикаты хранятся в прохудившемся баллоне и есть риск отравления сотрудников. За что надзорные органы должны закрыть школу? За то, что там бьют детей.

Придумать причину, по которой государство может закрыть частный университет, гораздо сложнее. Настоящую причину, а не бюрократическую ерунду. Студентов плохо учат? Ну так это их собственный выбор – они платят за такое образование деньги, вместо того чтобы идти бесплатно в государственный вуз. Учат хорошо, но по нестандартным программам? Нестандартные преподаватели? Странные студенты? Это не должно никого интересовать.

Поэтому история с Европейским университетом в Санкт-Петербурге с самого начала лежит за рамками разумного. Если угроз для жизни или достоинства студентов не найдено, то ни о каком закрытии не может быть и речи. Какие еще спортзалы, методички, аттестации, наглядная агитация и прочая ерунда? Если нет заявлений студентов о том, что их обманули с качеством образования, то обсуждать даже нечего. Да и в этом случае судиться с университетом должны студенты, а не государство.

Произошедшее показывает абсурдность регулирования российского образования (впрочем, и любых других сфер деятельности). Хочу напомнить, кстати, что начались проверки еще при старом, якобы прогрессивном министре образования Дмитрии Ливанове (Рособрнадзор находится в прямом подчинении Министерства образования). Вместо того чтобы еще активнее расчищать заржавевшую и заплесневевшую систему государственного высшего образования, его подопечные тратили время на борьбу с одним из немногих живых негосударственных университетов.

Как это часто бывает, чиновники и надзиратели победили и добились приостановки лицензии университета. Де-факто это означало бы его закрытие (не будь у университета покровителей). И тут вдруг дело дошло до президента страны Владимира Путина. Если верить газетам, то на совещании у президента все ведомства поддержали Европейский университет. И даже у Рособрнадзора уже нет сущностных претензий к учебному заведению.

Эксцесс исполнителя, жернова системы, борьба с либералами, борьба с Алексеем Кудриным, борьба за здание и даже просто глупость. Какой бы ни была истинная причина произошедшего, она еще раз подсвечивает проблемы именно в системе образования. Ненужные чиновники и бессмысленное нормотворчество не нацелены на развитие системы. И, наоборот, разумные и прогрессивные решения (например, введение ЕГЭ) обычно становятся возможны лишь благодаря активному лоббированию нескольких человек, а не работе системы.

Я искренне надеюсь, что последнее решение суда, позволяющее университету работать в нормальном режиме, останется в силе после окончания всех разбирательств. Но обоим министрам образования должно быть стыдно за произошедшее.

Автор – независимый обозреватель

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