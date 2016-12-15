Бывает ли министрам стыдно

За что государство может закрыть ресторан? За то, что он кормит посетителей несвежими продуктами. За что чиновники могут закрыть химчистку? За то, что химикаты хранятся в прохудившемся баллоне и есть риск отравления сотрудников. За что надзорные органы должны закрыть школу? За то, что там бьют детей.

Придумать причину, по которой государство может закрыть частный университет, гораздо сложнее. Настоящую причину, а не бюрократическую ерунду. Студентов плохо учат? Ну так это их собственный выбор – они платят за такое образование деньги, вместо того чтобы идти бесплатно в государственный вуз. Учат хорошо, но по нестандартным программам? Нестандартные преподаватели? Странные студенты? Это не должно никого интересовать.

Поэтому история с Европейским университетом в Санкт-Петербурге с самого начала лежит за рамками разумного. Если угроз для жизни или достоинства студентов не найдено, то ни о каком закрытии не может быть и речи. Какие еще спортзалы, методички, аттестации, наглядная агитация и прочая ерунда? Если нет заявлений студентов о том, что их обманули с качеством образования, то обсуждать даже нечего. Да и в этом случае судиться с университетом должны студенты, а не государство.

Произошедшее показывает абсурдность регулирования российского образования (впрочем, и любых других сфер деятельности). Хочу напомнить, кстати, что начались проверки еще при старом, якобы прогрессивном министре образования Дмитрии Ливанове (Рособрнадзор находится в прямом подчинении Министерства образования). Вместо того чтобы еще активнее расчищать заржавевшую и заплесневевшую систему государственного высшего образования, его подопечные тратили время на борьбу с одним из немногих живых негосударственных университетов.

Как это часто бывает, чиновники и надзиратели победили и добились приостановки лицензии университета. Де-факто это означало бы его закрытие (не будь у университета покровителей). И тут вдруг дело дошло до президента страны Владимира Путина. Если верить газетам, то на совещании у президента все ведомства поддержали Европейский университет. И даже у Рособрнадзора уже нет сущностных претензий к учебному заведению.

Эксцесс исполнителя, жернова системы, борьба с либералами, борьба с Алексеем Кудриным, борьба за здание и даже просто глупость. Какой бы ни была истинная причина произошедшего, она еще раз подсвечивает проблемы именно в системе образования. Ненужные чиновники и бессмысленное нормотворчество не нацелены на развитие системы. И, наоборот, разумные и прогрессивные решения (например, введение ЕГЭ) обычно становятся возможны лишь благодаря активному лоббированию нескольких человек, а не работе системы.

Я искренне надеюсь, что последнее решение суда, позволяющее университету работать в нормальном режиме, останется в силе после окончания всех разбирательств. Но обоим министрам образования должно быть стыдно за произошедшее.

Автор – независимый обозреватель