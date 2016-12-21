Алмаз в пепле

«Что ты делал во время восстания? – То же, что и все. Стрелял в немцев. – А сейчас – в поляков? – А вы – по воробьям?» Ох уж эти споры славян между собою, как в диалоге из «Пепла и алмаза» Анджея Вайды. Поляки еще не стреляют друг в друга, но словосочетание «варшавский майдан» уже было произнесено. А «Газета выборча» словно вернулась в те времена, когда была органом «Солидарности», только теперь она противостоит Ярославу Качиньскому, который и сам начинал политическую деятельность в мятежном профсоюзе. Сайт «Выборчей» в последние дни открывался надписью: «Председатель будет недоволен, что ты читаешь «Выборчу». Присоединяйся к «авантюристам!» Председатель – это Качиньский. Председатель партии «ПиС», политика которой невиданными темпами довела страну до гражданского демократического сопротивления.

Польский кейс – о том, к чему приводят популизм, трампизация политики и путинизация общественной сферы, которая начинается с борьбы против свободных медиа и продолжается ею. Сначала чистка рядов государственного телевидения, затем попытки затруднить поступление рекламы в «Газету выборчу» и наконец бессмысленный закон об ограничении доступа журналистов в парламент, с которым еще можно, по словам президента Анджея Дуды, отыграть назад (в отличие от закона о бюджете, хоть и принятого с грубым нарушением процедуры). Что станет актом невиданной самостоятельности Дуды, полностью зависимого от Качиньского. У Качиньского свои счеты со СМИ: его, как заметил один знакомый журналист, «когда-то ударили телекамерой в голову и, наверное, слишком сильно ударили».

Популизм – главное слово. Трудно не быть популярным политиком, когда инициируешь программу «Семья 500+» – по 500 злотых (больше 100 евро) за второго и каждого последующего ребенка ежемесячно. И трудно будет сохранить популярность, если деньги кончатся. Это даже не правый популизм, а скорее, левый. Особенно если учесть, что в дни «интеллигентских» манифестаций Дуда подписал «народный» закон о снижении пенсионного возраста.

Массовый протест в крупных городах против подавления демократических прав сменился выступлениями учителей: «Президента научили писать не для того, чтобы он подписывал все, что ему подсовывают». С требованиями не вовлекать в политику полицию выступил профсоюз полицейских. Евродепутат от «ПиС» выступил против «ПиС». Не закончены споры по поводу состава конституционного суда. Законность принятого бюджета под вопросом. Закон о поражении в правах бывших сотрудников спецслужб чреват исками в Страсбургский суд. Как сказал мне известный журналист Вацлав Радзивинович, «ПиС» открыл слишком много фронтов сразу».

По сути, при смене власти Польша стала провозвестницей трампизации. В 2015 г. многие были уверены, что на выборах президента победит Бронислав Коморовский. Точно так же, как в США большинство считало фаворитом Хиллари Клинтон. А победил политик «нового типа». И тем не менее в Польше право-левый популизм увяз в страховочной сетке демократических институтов и либеральной политической культуры. Что-то похожее может произойти и в Америке.

В популистском пепле всегда можно найти алмаз – ценность демократии.

Автор – директор программы Московского центра Карнеги