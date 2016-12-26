Анализ одной атаки

Ситуация с приостановкой Рособрнадзором лицензии на образовательную деятельность Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУ) три недели назад вызвала в СМИ массу публикаций, как направленных на его поддержку, так и явно негативно окрашенных по отношению к вузу. ЕУ – вуз частный и очень независимый в плане проводимых исследований. Именно эта несистемность кому-то может не нравиться, что и нашло свое отражение в освещении ситуации. Вуз даже официально заявил о ведущейся против него кампании в СМИ, направленной на дискредитацию доброго имени.

Предвзятость СМИ в последние несколько лет является одной из самых популярных тем в политической экономике. Ситуация, в которую попал ЕУ, хороша, с точки зрения исследователя, тем, что позволяет получить представление, насколько предвзяты отечественные медиа. Разумеется, меня как представителя ЕУ в первую очередь интересовали заметки неблагожелательного характера по отношению к университету.

За период с 8 декабря (когда Рособрнадзор принял решение о приостановлении лицензии) по 12 декабря (когда ЕУ выпустил официальный пресс-релиз) я и мои коллеги собрали 142 заметки, опубликованные различными изданиями в интернете. Из них 14 имели ярко выраженную негативную по отношению к ЕУ окраску. Все эти заметки были опубликованы 9 декабря, в день, когда новость о приостановке лицензии стала широко освещаться в СМИ. Это составило 28% от общего числа публикаций в тот день. В половине из этих заметок не был указан автор, 6 из 14 источников не указывают на своих сайтах никаких контактных деталей, помимо адреса электронной почты. Пять источников были зарегистрированы в Санкт-Петербурге – все в спальных районах, причем два из них – по одному адресу.

Фактически все эти заметки содержали недостоверную и устаревшую информацию об организационно-правовой форме вуза, его структуре, характере деятельности и источниках ее финансирования, составе учредителей и т. п. Также интересно, что критике подвергались не организационные проколы ЕУ, требующие исправления по предписанию Рособрнадзора, а характер проводимых исследований и их финансирования. С первого взгляда было ясно, что эти публикации собрали материал, тематически подготовленный к возможному признанию ЕУ иностранным агентом.

Волна негатива, однако, быстро захлебнулась: большинство источников, троллящих ЕУ, 10–12 декабря кампанию не продолжили. В тех случаях, когда какие-либо публикации о развитии ситуации в ЕУ и были, они приобрели явно нейтральный характер.

Используя методы анализа text-as-data и теорию сетей, мы визуализировали сообщения СМИ о ситуации вокруг ЕУ в виде раскрашенного графа. Этот граф показал кластеризацию публикаций нейтрального характера – добросовестный журналистский анализ – и фактическое отсутствие кластеризации очевидно негативных публикаций. Иными словами, в этом конкретном случае тролли оказались достаточно маргинализированными, плохо организованными и не способными создать информационную лавину. Посмотрим, что нас ждет в будущем, но пока их способности нас очень разочаровали.

Автор – декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге