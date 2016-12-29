Они выпили руссиано

В уходящем году, впервые за три (или больше) года, Россия не была главным источником судьбоносных изменений в международной политике. Британия решила выйти из Европейского союза. Поражение за поражением терпит центристский проевропейский истеблишмент в самой континентальной Европе. Американские избиратели решили выбрать президента, который относится к международным обязательствам США, политическим, оборонным и торговым, как к поводу для дальнейших переговоров.

Казавшаяся вечной послевоенная партийная система западных стран в кризисе: старый добрый политический центр на глазах сжимается под натиском крайних сил (не «последних», а крайне левых и крайне правых). Центристам все труднее отвечать на запросы европейцев, мечтающих отгородиться от остального мира и тоскующих по старым добрым временам. Тоска по пространственным и временным границам стала любимой темой Европы. В будущем году она сыграет главную роль на выборах в Нидерландах, Франции, Германии, Греции, Болгарии и, возможно, Италии.

Традиционные медиа отступают. Твиттер-революция, которую американские энтузиасты социальных сетей пророчили всем диктаторам мира, произошла в их собственной стране. Дональд Трамп, поверх самых влиятельных журналистов Америки, пишет короткие сообщения, длиной не больше 140 знаков, и достигает сразу миллионов избирателей. После чего великие медийные умы вынуждены, хватаясь за свои говорящие головы, расшифровывать эти не предназначенные для них послания. Трамп, оказавшийся мощнейшим кликбейтом, воцарился в медиа.

На фоне этих тектонических изменений важнейшей темой западной политической дискуссии стала Россия. Это не та Россия, в которой мы живем, а схема, создавшаяся в обсуждениях предшествующих лет, смесь правды и недоразумений. В глазах многих на Западе именно Россия стала выглядеть источником самых некомфортных общественных изменений. Растущая поддержка сепаратизма, национализма и протекционизма как-то связалась в головах с российскими влияниями. Охватившее западные общества ощущение наступившей эпохи постправды тоже связывается с дурными влияниями России. «Гибридную войну», которая в самом разгаре, конечно, тоже изобрели в России.

Наблюдать все это, будучи русским, весело. Прямо на наших глазах из эфира соткалась какая-то грозная культурная (антикультурная) сила, которую на Западе назвали «Россией». Мир закольцевался и самоотразился: словом «Россия» на Западе стали называть проблемы, прямо как у нас проблемы давно называют «Западом».

Путину, наверное, еженедельно докладывают о том, как эффективно он повлиял на весь мир. Да что там Путину: чаяния скольких русских мыслителей неожиданно – и непрямолинейно – осуществились. Мы наконец научили весь мир жить. Не знаю, что они на Западе пьют, но, кажется, думают, что пьют «руссиано» (спасибо Дмитрию Медведеву, он создал в уходящем году два мема: этот и про «денег нет»). Не будем, впрочем, слишком уж превозноситься. Новая аудитория у стартапа «Россия» есть, а как ее монетизировать, никто не скажет.