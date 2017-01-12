Дополненная фантастикой реальность

В начале прошлого года в России был зарегистрирован 51 млн автомобилей (44 млн легковых, 6 млн грузовиков и около миллиона автобусов). К сожалению, Росстат не позволяет понять, сколько на эти миллионы машин приходится профессиональных водителей. Если сложить автобусы с грузовиками и добавить миллион таксистов и никак не меньшее число водителей, работающих в государственных и региональных администрациях, крупных компаниях, полиции, «Скорой помощи» и т. д., то выходит фантастическое число примерно в 10 млн человек.

Почему это фантастическая цифра? Потому что вся мужская рабочая сила в России составляет около 35 млн человек (а водители в подавляющем большинстве мужчины). Получается, что 25% трудоспособного мужского населения скоро потеряет работу. Что такое «скоро» – важный вопрос. Часть моих знакомых, работающих с технологиями driverless car, уверены, что через пять лет робот-водитель полностью победит человека и 50% машин будут выпускаться в такой комплектации. Кто-то уверен, что потребуется 10 лет на полный переход.

Предстоит решить много вопросов – как этических (например, кого в случае аварии должна убивать такая машина – беременную девушку, выбежавшую по глупости на дорогу, или престарелого нобелевского лауреата, работающего над лекарством от рака, который не выживет, если машина уйдет от столкновения с девушкой и врежется в столб), так и практических (пятилетнему автомобилю будет выгоднее ехать пустым со скоростью 40 км/ч по Садовому кольцу в ожидании окончания рабочего дня, чем платить 200 руб. за парковку в центре Москвы). Но так уж устроено человечество, что на вопросы найдутся ответы. И тогда все водители останутся без работы.

Что будут делать 10 млн мужчин, оставшихся без работы? В Мичигане они избрали Трампа. В России они тоже найдут себе деструктивное для власти занятие, если заранее не начать думать над проблемой переобучения и профессиональной переориентации.

Хотя не исключаю, что окажется прав мой школьный учитель истории, который утверждал, что лет через 30 наступит коммунизм. А именно каждому будет обеспечена еда, одежда, жилье и транспорт. И лишь избранные будут работать. Те, кто получил хорошее образование или обладает уникальными навыками.

При любом развитии событий выбор будущей профессии, особенно ремесленнической, с каждым годом становится все труднее и помочь пока не может ни государство, ни футуристы, ни собственный анализ. Комбайнеры, банковские операционистки, пилоты и даже учителя – все находятся в зоне риска. Кто из них быстрее окажется в зоне резкого падения спроса, предсказать сложно. Возможно, комбайнерами через 10 лет работать будут только женщины в шлемах дополненной реальности в колл-центрах, банки закроют 90% своих отделений, гражданская авиация полностью перейдет на автопилоты на новых самолетах, а учителя будут выступать перед школьниками в виде голограмм.

Все это фантастика. Но 20 лет назад до появления беспилотных автомобилей была целая вечность.

Автор – независимый обозреватель