Олигархическое воспитание

«Она одна из самых одиозных олигархических фигур, которую только можно позвать на должность министра», – цитирует эксперта по экономическим элитам газета The New York Times в статье про будущего министра образования США Бетси Девос. Она, по мнению эксперта, привыкла использовать силу денег для достижения собственных политических целей.

Девос действительно представляет семью миллиардеров – сама из очень богатой семьи, она в свое время вышла замуж за сына мультимиллиардера, основателя компании сетевого маркетинга Amway. A eе брат Эрик Принс, бывший элитный спецназовец, основал самую известную частную военную компанию мира Blackwater.

Естественно, демократы обвиняют Девос во всех смертных грехах. Например, ни она, ни ее дети не ходили в государственные школы. «Как вы думаете, если бы ваша семья не выделила за последние годы республиканской партии $200 млн, вы бы сидели сейчас перед нами?» – задал на слушаниях в сенате вопрос Берни Сандерс, явно намекая на то, что пост министра образования фактически куплен.

Однако утверждать, что Девос попала в кабинет Трампа на пост министра образования случайно, не приходится. Она давно и последовательно ведет борьбу с традиционной системой школьного образования. По ее мнению, государственная школьная система во многих случаях дает недопустимые сбои, позволяя существовать школам с отвратительным уровнем образования и безо­пасности. Девос уверена, что родители имеют право забирать детей из таких школ и переводить в другие.

Есть, правда, нюанс. Переводить детей из школы родители, на ее взгляд, должны с деньгами. По сути, у каждого ученика должен быть ваучер на некую сумму, которую государство готово потратить на его образование. Если ему не нравится в дворовой школе, он может перейти в частную, религиозную или чартерную (работающую не по общим правилам) вместе с финансированием.

Подобные программы уже есть в некоторых штатах, но результаты далеко не так однозначны.

Во-первых, исследования показывают, что плохие частные школы могут быть хуже с точки зрения образования, чем плохие государственные школы. Не знаю, как это работает там, но в России легко себе представить, что стерва училка, орущая на школьников в плохом районе, добьется большего, чем учитель в школе, которая сделана просто для сбора денег и где никому не охота напрягаться – ни преподавателям, ни ученикам.

Во-вторых, чем меньше денег остается в государственных школах, тем хуже они становятся. Это универсальное правило, полагаю, работает по всему миру.

В результате демократы уверены, что новый министр развалит систему образования, а республиканцы все равно ставят Девос на эту позицию. Но как бы ни был неизбежен выбор республиканцев после решения Трампа (в этом смысле никаких отличий от России нет), заранее знакомиться с программой нового министра гораздо правильнее, чем в течение года по намекам понимать, что же ждет систему образования в ближайшем будущем.

Автор – независимый обозреватель