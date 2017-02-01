Тайна загробной переписки

Бывший прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская, не удовлетворившись результатами прокурорской проверки, снова выступила против фильма Алексея Учителя «Матильда», повествующего о романе будущего императора Николая с балериной Матильдой Кшесинской.

Депутат обнаружила в фильме нарушение права Николая II на неприкосновенность частной жизни, закрепленного в Конституции РФ 1993 г., до которой император не дожил по ряду причин. Распространение сведений о частной жизни Николая, причем «без его согласия», которое тоже непросто получить в силу досадных историко-биологических обстоятельств, карается, напоминает Поклонская, лишением свободы до двух лет («двушечка»). Кроме того, используя метод юридической археологии, депутат нашла признаки таких составов преступлений, как клевета и оскорбление представителя власти. Правда, власти несуществующего государства. Но на это у Поклонской есть ссылка на Свод законов Российской империи. В конце концов, получили же девушки из Pussy Riot «двушечку» практически в соответствии с решениями Трулльского собора (VII в.), почему бы не сослаться в подтверждение потенциального иска на акты более чем столетней давности? Сам фильм, с точки зрения депутата, – оскорбление чувств верующих.

Можно было бы происходящее вокруг фильма счесть театром абсурда, но, например, обвинительный приговор за репост статьи о том, что Гитлер и Сталин в 1939 г. готовили нападение на Польшу, – не меньший абсурд. Пакет Яровой – это Ионеско с Беккетом, приправленные Стоппардом. Законы против усыновления и об иностранных агентах – пещера и архаика. Стоит ли продолжать список?

Поэтому разговор при всей его раблезиански избыточной глупости серьезный.

Следуя логике Поклонской, все художественные произведения и главы в учебниках, где Николай II изображается сколько-нибудь реальным историческим персонажем, необходимо запретить. Если, как сказал бы Радищев, «взглянуть окрест себя» на предмет того, чем бы еще православным оскорбиться, выяснится, что ради уважения их утонченных чувств придется остановить почти всю жизнедеятельность в стране. Это замысловатый феномен – почему у нас судятся исключительно православные и садятся в тюрьму только их оппоненты? Где оскорбленные буддисты, мусульмане, иудеи? Где иски в адрес, например, Петра Толстого, который не кино снял, а высказался с последней прямотой антисемитски?

Вторжение в частную жизнь. Почему Ленина «без его согласия» выставили напоказ и теперь он, как Кентервильское привидение, десятилетиями не может успокоить свою душу? Не подать ли в суд на тех, кто держит его в саркофаге, как в зоопарке?

Собственно история. Когда реальный Николай имел отношения с Кшесинской и между ними состоялось всего лишь то, что бывает между мужчиной и женщиной, когда они очарованы друг другом, Ники Романов не был императором. То есть той сущностью, которая была канонизирована в 2000 г.

Наконец, церковь у нас отделена от государства. И, несмотря на то что официоз РПЦ все чаще берет на себя полномочия агитпропа, он, хотя и пытается, еще не стал главреперткомом. И не депутатам, чей функционал несколько иной, судить или «защищать» одного из самых противоречивых, но и несчастных персонажей российской истории.

Автор – директор программы Московского центра Карнеги