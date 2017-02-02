Аналитика / Гражданское общество
Статья опубликована в № 4254 от 02.02.2017 под заголовком: Гражданское общество: Не бояться говорить

Не бояться говорить

Тема насилия в обществе перестает быть маргинальной
Мария Эйсмонт

Совет Федерации ожидаемо проголосовал за декриминализацию семейных побоев (см. статью на этой же странице). Один из самых обсуждаемых законопроектов последнего времени стал ответом на запрос поборников «традиционных ценностей» и одновременно вызвал резкую критику со стороны общественных организаций, занимающихся помощью жертвам домашнего насилия, и опасения, что склонные к агрессии в отношении близких лиц воспримут изменения как индульгенцию. Все три чтения законопроекта в Думе сопровождались пикетами защитников жертв насилия и сторонников невмешательства во внутренние дела семьи.

«Голосуя за декриминализацию побоев, государство дает сигнал домашним боксерам, что бить можно, а штраф можно также оплатить из семейного бюджета. Мы все понимаем, что семейный бюджет в России общий. И избитая жертва будет наказана еще и финансово. Часто насильник сможет ее же деньгами оплатить штраф за то, что он ее избивал», – написали накануне голосования в верхней палате в открытом письме Валентине Матвиенко члены Совета по правам человека и общественники, в том числе руководители кризисных центров. Статья 116 УК просуществовала в своем нынешнем виде всего полгода – слишком недолго, чтобы можно было говорить о ее эффективности или неэффективности. Летом по инициативе Верховного суда в целях разгрузки судов и гуманизации уголовного законодательства побои были декриминализованы, кроме совершенных из хулиганских побуждений и по мотивам религиозной, расовой и другой вражды. Но тогда же к исключениям добавили побои в отношении близких лиц. Спустя полгода парламентарии сочли это «антисемейными нормами» и призвали к установлению единой ответственности за побои вне зависимости от наличия или отсутствия родства.

Как сторонники, так и противники вмешательства государства в семейные дела могут привести в пример много историй. Бездушное применение любого закона чревато трагедиями: в обществе давно зреет недовольство и случаями игнорирования насилия в семье, приведшего к гибели жертвы, и случаями неправомерного изъятия детей из семьи по подозрению в применении к ним насилия.

Но самое главное – в последнее время в российском обществе происходят серьезные и важные изменения: тема насилия, не только в семье, перестает быть маргинальной и постепенно становится частью основного дискурса. Язык и тональность этих разговоров еще не до конца сформировались и часто вызывают отторжение, что особенно ярко проявилось в обсуждении последних громких историй о сексуальном насилии в элитных школах. Но язык, очевидно, сложится. Это позволяет надеяться, что законодательство в отношении семейного насилия скоро пополнится специальным законом о его профилактике. Понятно, что от флешмоба в соцсетях #Янебоюсьсказать до общественного консенсуса об абсолютной недопустимости насилия в качестве решения каких бы то ни было проблем должно пройти время. Но то, что этот разговор начался и, кажется, не собирается прекращаться, крайне важно.

Автор – журналист

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