Есть ли жизнь после Трампа

Рассуждения о Трампе как о президенте без ценностей, конечно, слишком просты. Ценности у него есть, просто кажутся они многим архаичными. Он заявляет, что нация без границ не нация, строит стену на границе с Мексикой, начинает рушить зоны беспошлинной торговли и грозит торговыми войнами крупным внешнеэкономическим партнерам. Он всеми правдами и неправдами возвращает производство в США из других уголков земного шара и поддерживает ископаемое топливо. Он открытый противник той повестки, которая казалась направленной в будущее, незыблемой и безальтернативной. В ее основе равенство возможностей и прав, аффирмативные действия, экономика знаний, энвайронментализм и возобновляемая энергетика.

Повестка Трампа казалась совершенно неактуальной. Но теперь от него не отмахнешься как от досадного недоразумения. Рассматривать Трампа как временное помутнение американского электората однобоко. Особенно если добавить Brexit и популистские настроения в ЕС.

Есть два важных обстоятельства: многие американские и европейские избиратели увидели в новой повестке проблему, и записать их в недалекие дурачки не получится. Мы считали Запад главным бенефициаром глобализации, но оказалось, что там так думают далеко не все. Открытые границы, свобода перемещения трудовых ресурсов, необходимость платить за кого-то напугали часть населения развитых стран. Боятся они и местных бенефициаров глобализации – богатые становятся все богаче, да еще и еще инвестируют в бессмертие. Так до социального лифта можешь и не добраться.

Второй момент касается остального мира, который должен был получить шанс на развитие, а в итоге вообще лишился будущего. Про рост неравенства даже повторять не хочется – в материалах Давосского форума все сказано. Современные экономисты пишут, что ни природные ресурсы, ни дешевая рабочая сила уже не работают как стартер экономического роста. А на что рассчитывать? На экономику знаний? Люди, условно говоря, ездят на волах и слонах и мечтают хотя бы о бензиновой машине, а им рассказывают про электромобили, которыми будет наводнена планета. В реальности от экономики знаний им в лучшем случае достается должность курьера интернет-магазина. На велосипеде. Правда, таким Трамп не поможет. Но проблема-то в том, что и Обама им совсем не помог.

Вообще, если воспринимать Обаму как президента будущего, то его адептам надо было обратить внимание и на еще один факт – разочарование в его ценностях. Ярчайший пример – Cноуден.

Сегодня сторонники старого доброго глобального мира думают, как бы поскорее сковырнуть Трампа. Трамп воспринимается как временное затмение, после которого опять засияет солнце. И это неверный подход. Трамп появился из-за очевидных проблем при реализации предыдущей картины мира. И думать надо о том, как сделать ее адекватной. Может, повестка Трампа и из прошлого. Но и повестка условного Обамы, как теперь оказалось, не из будущего. Место вновь вакантно.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности