Политическая гомеопатия

Недавно комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований опубликовала меморандум, посвященный гомеопатии. Нет никаких свидетельств тому, что гомеопатия работает или может работать в принципе, напомнили академики. И они, конечно, правы: гомеопатия – насмешка над человеческим разумом, а сахарные шарики не лечат болезней. Многочисленные попытки найти хоть какой-нибудь эффект гомеопатии не увенчались успехом.

Современная медицина пользуется доказательными методами оценки эффективности лекарственных средств, из которых главным остается «двойной слепой эксперимент». В его рамках ни врач, ни больной не знают, кто получил лекарство, а кто нет, и значит, оба лишены возможности подогнать результат под свои интересы и ожидания. Гомеопатия раз за разом проваливается в двойных экспериментах, а ее претендующая на научность теоретическая база противоречит всем современным физическим теориям.

У сахарных шариков есть, однако, и достоинство: каждый клиент гомеопата сам оплачивает свои предрассудки. В то же время традиционная медицина, которая должна была бы серьезно относиться к проверке своих методов, финансируется из государственного бюджета, но часто пользуется столь же шаткими методическими основаниями. Это касается и самих лекарственных средств – бюджет оплачивает закупки множества препаратов без надежно доказанных лечебных свойств. Но еще в большей степени это касается политических решений, которые прямо влияют на здоровье подавляющего большинства людей, пользующихся «бесплатной» медициной.

Прелесть доказательных методов в том, что они действенны не только в отношении химических молекул, но и в отношении экономических решений. Можно проверить, насколько эффективна вакцина, а можно попытаться понять, какие стимулы заставляют людей делать детям прививки. Можно сравнивать эффекты двух технологий лечения, а можно – двух систем закупок лекарств. В обоих случаях измеряются понятные показатели – успешность выздоровления, продолжительность жизни или, например, частота последующих обращений в кардиологические отделения. С точки зрения доказательной медицины нет большой разницы между биохимией и политикой.

Экономисты и медики по всему миру давно уже проводят множество таких исследований. Иногда им даже не приходится устраивать специальный эксперимент – региональные или муниципальные особенности социальной политики позволяют сравнивать эффективность разных методов исходя из имеющихся данных. Как влияют программы обмена шприцев на заболеваемость ВИЧ? Как муниципальные программы профилактики диабета сказываются на его распространенности? Уж коли государство оплачивает лечение болезней и печется о здоровье граждан, оно могло бы это делать, основываясь на доказательных методах.

Могло бы – но не делает. В международных реферируемых журналах оценки эффективности российской медицинской политики отсутствуют точно так же, как и работы, демонстрирующие эффект гомеопатии. Только в отличие от безвредных для большинства из нас сахарных шариков государственные решения могут активно снижать продолжительность жизни людей. Проблема не в том, что отдельные доверчивые люди лечатся гомеопатией, проблема в том, что вся российская политика – гомеопатия.

Автор – редактор «Секрета фирмы»