Плата сортирует пользователей

За 13 лет, что я веду колонку в «Ведомостях», мне доводилось писать непопулярные вещи. Что России не нужно активно заниматься внешней политикой, что присоединение Крыма – трагическая ошибка, что из политиков 1990–2000-х в истории останется Борис Немцов или что успехи советской математики были вызваны не тем, что в СССР было хорошо поставлено математическое образование. Бывает, я получаю «письма ненависти» и – гораздо чаще – просто негативные отзывы от знакомых или незнакомых людей на интернет-форумах, в социальных сетях или даже в прессе. Но ничто написанное за 13 лет не вызвало такой массово негативной реакции, как колонка о том, что введение платных парковок в центре Москвы – правильное и нужное дело.

Конечно, негативная реакция широкой общественности – еще не повод менять позицию. Это лишь повод лишний раз перепроверить свою логику. А она правильная – превращение всего центра в зону платной парковки повышает эффективность, заставляя тех, кто не готов платить, не ездить туда или пересаживаться на общественный транспорт и облегчая жизнь тем, кто паркуется за плату. Конечно, значительная часть недовольства вызвана не самим фактом платности или размером платы, а тем, например, что схема администрируется и плохо, и дорого. Тем не менее это повод требовать улучшений в администрировании, а не отмены платности.

То же самое относится к платным дорогам. Москве, задыхающейся от пробок, не может стать хуже от строительства платных дорог. Одна из проблем с новыми бесплатными дорогами состоит в том, что, снижая количество пробок и ускоряя движение, они «приглашают» новых автолюбителей и в итоге никакого ускорения движения не происходит. На платной дороге, если стоимость проезда выбрана правильно – так, чтобы какая-то определенная доля машин ездила по дороге, – эта проблема не так актуальна. При появлении новой платной дороги туда переключается часть водителей, которые платят, по существу, за возможность ехать быстрее. На освободившееся место на старой бесплатной дороге придут новые автолюбители, но общий приток будет меньше, чем в случае, если бы новая дорога была бесплатной. То есть в результате появления новой дороги средняя скорость движения увеличится. Еще сильнее она увеличится для тех, кому нужнее ехать быстро («нужнее» – для экономиста – описывается готовностью платить – если человек не готов за что-то платить, значит, это ему не нужно). Тот же самый эффект, что и в случае с платной парковкой: наличие платы сортирует пользователей.

Как и в случае с платными парковками, есть много способов испортить хорошее дело. Можно воровать на строительстве: плата за проезд, которая будет взиматься, не будет связана с затратами (выбор правильной цены для продажи товара не зависит от уже понесенных расходов). Можно так неэффективно обустроить сбор денег, что будет проще и быстрее ездить по бесплатной. Можно нанести, прокладывая дорогу, невосполнимый ущерб окружающей среде – за этим тоже нужно тщательно следить. Тем не менее идея платных дорог совершенно правильная.

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»