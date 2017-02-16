Нормальность произвола

Сегодня в Петрозаводском городском суде ждут оглашения таинственного запроса из управления ФСБ в Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), после которого был уволен преподаватель – политолог Глеб Яровой. Формально увольнение Ярового, который одновременно является координатором движения «Голос» и регулярно публикуется в независимых СМИ, руководство университета объяснило его прогулами – в июне и в сентябре он был на конференциях за границей без надлежаще оформленной командировки. Но когда уволенный доцент подал в суд, требуя восстановления на работе, юрист ПетрГУ признался: всему предшествовал запрос из управления ФСБ – он касался зарубежных поездок нескольких преподавателей, включая Ярового, и при этом почему-то не был зарегистрирован, а был «возвращен отправителю».

«Мне коллеги сказали: «Спасибо тебе, теперь мы не только знаем, что за нами следят, но и то, что руководство на каждый шаг наш теперь сделает бумагу», – рассказывает Яровой. – В основном все и так знали, что надо быть тише, потому что для большинства работа в госуниверситете – это все-таки основной источник дохода, поэтому высказываться в основном предпочитают в столовой, а не на лекциях. И уж тем более не в публичном пространстве».

Почти одновременно с Яровым, осенью 2016 г., из Иркутского государственного университета (ИГУ) уволили замдекана исторического факультета Алексея Петрова, по совпадению также координатора движения «Голос». Формально – за те же прогулы, а фактически – после доносов в прокуратуру от бдительных граждан.

Увольнение Петрова поначалу вызвало протест, несколько десятков студентов организовали пикет, почти три сотни подписали письмо в его защиту. Теперь, рассказывает один из учеников Петрова, студент 4-го курса Ринат Ишмухаметов, сочувствующие «просто смирились и считают увольнение лишь очередным негативным событием в рамках общего тренда», есть небольшое количество одобряющих, большинству же все равно: «Не берусь судить обо всех, но по крайней мере в кругу моего общения основной вывод такой: идти против системы вредно».

Выдавливание из вузов политически неугодных преподавателей началось не вчера (вспомним историю профессора Андрея Зубова). О масштабах явления можно только гадать – далеко не каждый уволенный идет на огласку своей истории, многие решают дело миром. Еще сложнее подсчитать число преподавателей и студентов, чьи представления о правилах поведения и ценностях в системе образования формируются под влиянием таких историй.

«У нас говорят, что вуз покрыл себя настоящим позором, – рассказывает один из преподавателей ИГУ. – Легко догадаться, какой образ университета будут транслировать в семьях те же сотни студентов, которые подписывали письмо поддержки Петрову, а на их мнение, получается, наплевали».

Репутация университетов – одна проблема. Другая заключается в том, что как те, кто предпочел промолчать, так и те, кто пытался бороться, но потерпел поражение, – все эти молодые образованные россияне продолжат нести по жизни и передавать другим ощущение нормальности, обыденности начальственного произвола и политического вмешательства в университетские дела, а также бессмысленности противостояния этому.

Автор – журналист