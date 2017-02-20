Гиперболический неждун

Мой коллега политолог Дмитрий Травин две недели назад опубликовал на этих страницах мини-бестселлер «Русский ждун» («Ведомости» от 9.02.2017). В нем резонно отмечается свойственная нам, русским, изумительная терпеливость, в некотором смысле склонность ждать у моря погоды. Сделав первый шаг, Травин, на мой взгляд, не сделал шаг второй, хотя и указал направление движения: русский ждун противопоставлен им русскому бунту, бессмысленному и беспощадному.

Меня давно занимала следующая наша национальная особенность. С одной стороны, мы сидим и ждем. С другой стороны, мы ждать не умеем – в исследованиях временных предпочтений русские демонстрируют явно большую склонность иметь что-то сейчас и сразу, а не завтра, через месяц или год, чем многие другие культуры, например скандинавы или англосаксы. Как примирить ждуна, о котором великолепно пишет Травин, и неждуна, который проявляет себя в том, что «утром деньги, а вечером – стулья»?

Вот, представьте, вам предлагают на выбор 100 евро сейчас или 110 через неделю. Многие выберут деньги сейчас. А теперь другой выбор – 100 евро через год или 110 через год и неделю. Те же люди предпочтут ждать лишнюю неделю. Однако, когда пройдет год и их снова спросят, что лучше, деньги сейчас или через неделю, они скажут: «Деньги вперед!»

Подобная несогласованность предпочтений во времени известна ученым как гиперболическое дисконтирование будущего. Поведенческие экономисты противопоставляют его дисконтированию экспоненциальному – неотъемлемой части большинства классических моделей. С точки зрения классиков, люди одинаково нетерпеливы в ситуации «сразу или через неделю» вне зависимости от того, по отношению к какой точке отсчета во времени (сейчас или через год) ставится этот вопрос.

Ждун Травина проявляет себя в тех случаях, когда перспектива принятия решения или наступления важного события – коммунизма, победы в войне, отмены санкций – отстоит от нас во времени. Неждун – или русский бунт, нетерпеливость по отношению к событиям, – когда результат, «запах крови» чувствуется уже сейчас. Гиперболическое дисконтирование как явление свойственно не только русским. Но у нас, видимо, сильнее проявляются его крайние характеристики – мы дольше ждем в длительной и более нетерпеливы в ближнесрочной перспективе.

Почему это важно? Часто решения, связанные с импульсивностью действия в пылу момента, вредно влияют на наше здоровье или финансовое благополучие, и о них потом большинство жалеет. Например, многие, в принципе, готовы сесть на диету со следующей недели и придерживаться ее долго (ждун), но сейчас не устоят и закажут вот тот десерт (неждун). В США многие сберегают на пенсию под 3% годовых, но при этом не избавляются от долгов по кредитным картам под 30% годовых, регулярно теряя больше, чем одновременно сберегая.

Чтобы нивелировать подобные ситуации, нужна грамотная экономическая политика, например, по отношению к ценам на товары (алкоголь, сладости и т. д.), которые провоцируют неждуна. Впрочем, как именно ждун уживается с неждуном, экономистам пока не ясно.

Автор – декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге