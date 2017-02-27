Вопросы кандидату

Что бы ни означали слова «президентские выборы» в нашей стране, избирательная кампания – это время, когда могут звучать новые идеи. Даже в 2012 г. по ходу кампании, очень мало напоминающей полноценную предвыборную гонку, новые предложения в области экономической политики прозвучали от нескольких кандидатов. В том числе и от победившего, Владимира Путина. В его предвыборных публикациях говорилось о необходимости технологического прорыва, вреде протекционизма, увеличении поддержки науки, повышении эффективности госсектора и многих других полезных вещах.

Что мы знаем сейчас, через пять лет после выборов? Во-первых, многие элементы заявленной программы не выполнены. Только самый очевидный пример – в предвыборной статье Путин писал: «<...> высокие импортные пошлины оплачивают наши граждане и наши предприятия. Чрезмерный протекционизм всегда приводит к застою, низкому качеству и высоким ценам». За пять лет произошел, по существу, радикальный поворот к протекционизму, оплаченный, в точном соответствии со словами кандидата, десятками миллионов россиян, причем основной ущерб от контрсанкций понесли самые бедные, наиболее уязвимые граждане. «Время национальных рынков прошло», – четко сформулировано в программном материале Путина, опубликованном в «Ведомостях» в январе 2012-го. Пять лет прошли в соответствии с противоположным тезисом.

Не только технологического прорыва не произошло, наоборот – неэффективность управления, масштабная национализация и протекционистские меры привели к стагнации производства и падению уровня жизни. Фактическая национализация ТНК-BP привела к огромным потерям, никаких реформ в газовой и нефтяной отрасли не было. Деловой климат, который планировалось улучшить, ухудшился, а «крупные инфраструктурные проекты» не создали условий для быстрого и устойчивого развития. Даже повышение зарплат учителям и другим категориям бюджетников, описанное в майских указах 2012 г., привело из-за спада в экономике к минимальным улучшениям.

По-хорошему год перед выборами-2018 должен был бы состоять в дискуссии по этим вопросам. Как так получилось, что обещания кандидата оказались невыполненными? Почему роль государства в экономике не снизилась? Где инфраструктурные проекты? И главное – в чем состоит альтернативный курс? Если национализация и протекционизм оказались провальными, что может быть предложено вместо этого? Если назначенные президентом менеджеры госкомпаний показывают низкие по сравнению с рынком результаты, откуда взять новых менеджеров? Вопросов не счесть, но, главное, без реальной кампании они не будут заданы. Они не будут заданы «плейсхолдерами» кандидатов. Задавать такие вопросы могут только кандидаты, которые по-настоящему пытаются сменить действующего лидера. Только у них есть стимулы всерьез спрашивать, что пошло не так, объяснять гражданам, что неправильно в текущем курсе, и предлагать какие-то альтернативы. Иными словами, заботиться о благосостоянии граждан.

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ