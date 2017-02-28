Европейские проблемы России

Государства, расположившиеся на землях Европы, за какие-нибудь два века присвоили чуть ли не все остальные обитаемые земли и покорили их жителей. Дары земель увозили к себе, обитателей и убивали, и спасали от болезней, и лишали языка, и наделяли своим, отрешали от их богов и приводили к своему. Какая, видать, сила была у этих колонизаторов, если маленькие страны покоряли земли во много раз более обширные и подчиняли население во много раз более многочисленное. И все это делали «там», вдали от своих домов и городов. Удивимся этой силе. Но тогда еще сильнее будет удивление: как слаба оказалась эта Европа от Атлантики до Урала, едва только началась реакция покоренного некогда ею мира. Едва туземцы, узнавшие от европейцев, как те живут и как вообще надо жить, начали мало-помалу обратное историческое движение, стали наезжать в собственно Европу и в страны европейской культуры, выяснилось, что к этому Европа не готова. Европа, в которой любой капитан или атаман знал, как обращаться с аборигенами, туземцами, инородцами, теперь умами лучших политических лидеров не может решить, что делать с их потомками. В тупике и раздрае общественное мнение, в частности наше.

Начать с того, что нет согласия по самым базовым вопросам: их вообще пускать сюда или нет? Считать их такими же людьми, как мы, или нет? Российская публика разделилась поровну на тех, кто говорит, что «терпимо/нейтрально» относится к трудовым мигрантам с Северного Кавказа, и тех, кто прямо заявляет, что относится к ним «плохо» (к мигрантам из Закавказья и Средней Азии плохое отношение открыто выказывают 34–38%, нейтральное – около половины опрошенных). Иметь и выражать расистские, националистические настроения теперь значит быть в тренде. Среди людей с высшим образованием заявляющих о плохом отношении к мигрантам с Северного Кавказа (напомним, гражданам России) больше, чем среди не столь образованных. Среди богатых их больше, чем среди бедных, в столице – больше, чем в остальной стране.

Это говорит о кризисе нашей культуры как европейской. Те, кто в этот ответственный исторический момент решил дистанцироваться от Европы, с радостью сообщают и о «провале мультикультурализма». Да, этим идеям сейчас приходится туго в Европе. Голоса противников равенства культур и народов все громче. Но взамен универсализма, интернационализма и проч. они могут предложить только шовинизм и расизм. И сторонников у них все больше. Но характерно, что чем их больше, тем чаще вырываются на волю панические мысли, что Европа (или Россия) обречена проиграть Востоку, Азии.

Это вряд ли, но когда в Европе, в том числе и в России как ее части, происходит отказ от идей равноправия всех людей и всех народов, от идей, которые стали нашим высшим духовным достижением, и когда от них отказываются в пользу свойственного родо-племенному сознанию любых аборигенов деления мира на хороших «своих» и плохих «чужих», – это начало капитуляции и Европы, и России. Но не перед гастарбайтерами из Азии, а перед собственной азиатчиной.

Автор – руководитель отдела социокультурных исследований «Левада-центра»