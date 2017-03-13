Больше, чем рейтинг

Только что вышедший рейтинг мировых университетов QS принес Высшей школе экономики (ВШЭ), моему московскому вузу, хорошие новости. В предметных рейтингах по экономике, социологии и политологии она вошла в первые 100 вузов в мире. Меня, конечно, больше всего радует успех экономистов – мои публикации тоже были кирпичиком в рейтинге. Основной вклад внесли три разных экономических подразделения – факультет экономических наук, МИЭФ и факультет экономики петербургского филиала (именно на эти три факультета ВШЭ, а также Российскую экономическую школу (РЭШ) приходится львиная доля всех международных публикаций российских экономистов и 100% статей в ведущих мировых журналах).

Помимо рейтинговых новостей, только что была пройдена важная веха – отметка, о которой раньше можно было только мечтать. Анна Соколова, выпускница аспирантуры факультета экономических наук Вышки, вышла на международный рынок экономистов – туда, где тысячи выпускников экономических аспирантур ежегодно находят работу, – получила несколько достойных предложений и приняла одно из них. Теперь есть в мире факультет экономики, где у одного профессора будет написано: PhD, HSE-Moscow. Такой результат – именно то, на что должна ориентироваться любая хорошая аспирантура. Это то, из чего складывается репутация факультета: оценка рынка труда куда точнее, чем любой экспертный рейтинг. Здесь невозможно жульничать – если другие факультеты нанимают на работу твоих выпускников, значит, твой факультет дает хорошее образование.

Для экономического образования и науки в России это большой шаг. «Новая эпоха» началась в 1999–2001 гг., когда РЭШ первой вышла на международный рынок. Через пять лет прибавился МИЭФ ВШЭ, чуть позже факультет экономических наук Вышки, а в последние годы к ним присоединился и петербургский филиал. Неудивительно, что те самые четыре подразделения, которые стали систематически нанимать молодых ученых на международном рынке, сейчас сильно оторвались от остальных факультетов и институтов страны по своим научным достижениям. Однако это совсем разные вещи – выходить на рынок «покупателем» или «продавцом». «Покупателем» гораздо проще. Зато «продавцом» выгоднее: среди прочего это повышает шансы заполучить сильных новых аспирантов. Диплом, котирующийся на международном рынке, – лучшая реклама.

Вы спросите, не слишком ли я радуюсь первому успеху? Путь экономической науки в новейшей истории России состоит из таких небольших радостей. Двадцать лет назад один-два выпускника магистратуры поступали на PhD в ведущие университеты, а сейчас – два десятка выпускников в год, половина из которых бакалавры. Пятнадцать лет назад мы радовались каждой публикации в приличном международном журнале, а сейчас десятки ученых, работающих в России, публикуются в них. Десять лет назад мы убеждали, принимая на работу выпускников ведущих мировых университетов, что Москва – это не тупик академической карьеры, а сейчас хорошо понятно, что это хорошее место для работы и хорошее место, чтобы сделать шаг еще выше. И рейтинги соответствуют. Можно перефразировать Галилея: «А все-таки мы вертимся».

Автор – профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики»