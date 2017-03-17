Будьте как дети

«Иностранцы» из Русской зарубежной церкви высказались в постановлении своего Синода в том духе, что пора расставить точки над i и определиться в отношении к тем событиям и тем людям. В тексте, в частности, говорится о том, что пришло время освободить «Красную площадь от останков главного гонителя и мучителя XX в.» и сокрушить поставленные ему памятники.

С российской официальной точки зрения, это правильные иностранцы, потому что у них правильные традиционные ценности. Они потомки в основном белых, что возводит их на совсем недосягаемую высоту, потому что это то, откуда Иван Ильин, а его читал президент Владимир Путин. То есть они правильные русские, но далекие, поэтому с ними не все так просто. Возможно, они не понимают, что своими призывами определиться могут навредить странному обществу, сформировавшемуся на месте бывшего российского. Может быть, это и правда так. Есть ли на это хороший ответ?

Александр Щипков из синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ предлагает такой ответ. Нужно ввести мораторий на любую войну с политическими символами в России, какое бы происхождение они ни имели. «Мы видим, как тема декоммунизации используется нашими ближайшими соседями в целях дерусификации, – пишет Щипков. – Можем ли мы лить воду на эту идеологическую мельницу?» Захоронить Ленина не можем, потому что это было бы сделано «с явно политической мотивировкой».

То есть захоронение Ленина поможет украинцам в деле дерусификации? В тексте не объясняется, что такое дерусификация и имеется ли в виду дерусификация россиян. И значит ли это, что, похоронив Ленина, россияне «дерусифицируются»? Я уж не говорю о том, что передавать из светских рук в церковные руки соборы, в том числе Исаакиевский, – это при всем прочем примирение.

Перед нами характерный пример пиаровского и реактивного мышления, которым поражены все официальные органы Российской Федерации. Акция и реакция проводятся через медийную пиаровскую призму с оглядкой на вышестоящих, на иностранцев и на врагов. Но это делают политики, да и то не всегда. Между тем перед нами мнение церковного чиновника, поданное как официальное. Религиозные общества – как раз те силы, которые теоретически могли бы себе позволить не оглядываться на медийные последствия своих решений. Кому еще заниматься существом дела, а не сиюминутной политикой? Но существо дела откладывается не только политиками, но и пастырями.

Получается, что суть произошедших с Россией в ХХ в. событий – слишком большой вопрос для нынешних россиян. Революции 100 лет, но россияне в глазах недалеких идеологов не доросли до того, чтобы решить вопрос о своем отношении к советскому проекту, при котором родились и прожили жизнь их родители и родители родителей. Кремль и РПЦ предлагают россиянам всегда оставаться детьми. Дорасти до больших вопросов действительно нельзя. Можно вырасти только в процессе их обсуждения.

Общество, находящееся сейчас на месте бывшего российского, потому такое детское и дезориентированное, что не обсуждает главные национальные вопросы.