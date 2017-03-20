Мудрость толпы

Экономика как наука в России за последние четверть века сделала огромный скачок вперед. Русские студенты на лучших PhD-программах за рубежом уже давно не в диковинку. Более того, россиян легко можно найти и среди профессоров-экономистов практически во всех ведущих университетах мира – от Стэнфорда в Калифорнии до ETH в Цюрихе. На фоне лучшей подготовки студентов в отдельных вузах и заметно возросшего вклада русских ученых в мировую экономическую науку общий уровень понимания экономических вопросов среди рядовых россиян остается низким, а качественная общественная дискуссия фактически отсутствует. На экранах и в газетах полно так называемых стендап-экономистов, которые даже отдаленно не знакомы с последними исследованиями по основным экономическим проблемам. Эти специалисты готовы предсказывать цену на нефть или обменный курс, но гораздо менее осведомлены о нормативной стороне экономики, т. е. о том, как правильно использовать имеющиеся ресурсы с наибольшей выгодой для общества.

Проблема экономической безграмотности населения усугубляется, с одной стороны, тем, что на русском языке очень мало качественных учебников. Есть переводы, но мало оригинальных текстов, не только объясняющих азы, но также и адаптирующих выводы и достижения экономической науки для российской действительности. С другой стороны, даже качественных онлайн-источников экономического знания на русском языке – раз, два и обчелся.

Просветительские попытки решать проблему низкой финансовой грамотности населения есть: например, Минфин недавно создал специальный портал «Ваши финансы», а ЦБ и Минобрнауки полгода назад заключили соглашение о продвижении основ финансовой азбуки в образовательной системе. Однако финансовый ликбез не решит проблему низкой вовлеченности людей в России в процесс экономического регулирования.

Если вам непонятны какой-либо термин или концепция (не обязательно экономические) и вы постараетесь найти объяснение в сети, то с большой вероятностью одной из первых ссылок будет ссылка на статью в «Википедии». Этот сайт является одним из 10 наиболее популярных веб-ресурсов в мире. Эта ссылка, разумеется, появится, только если статья на нужную тему в «Википедии» есть. Удивительно, но в русскоязычной «Википедии» до сих пор отсутствуют не только оригинальные статьи на многие фундаментальные экономические темы, но даже переводы ее английских страниц. Далеко за примерами ходить не надо – здесь и правило Тейлора, и теория поиска на рынке труда, и дизайн механизмов и др.

Для наших университетов это поле работы, легкий способ нести знания в массы, поднимать уровень общественной дискуссии и осознанности экономических проблем. В рамках научно-исследовательской практики студенты могут создавать, проверять и редактировать статьи в русскоязычной «Википедии». Тогда, возможно, лет через 10 адекватное понимание экономических проблем нашей страны будет не в двух-трех центрах экономической мысли, а у гораздо более широкого круга людей.

Автор – декан факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге