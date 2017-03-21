Наука не для всех

Новый виток дискуссий о возможности восстановления монархии в России занятным образом совпал с новостями о голых землекопах. Оказалось, что российские ученые создали колонию этих восточноафриканских грызунов и успешно стали выяснять секрет их долголетия. Оказалось, что голые землекопы замедлили программу старения и их молодильные секреты, возможно, удастся применить к людям. Интересно, насколько быстрыми будут успехи науки в этом направлении и смогут ли они внести коррективы в политическое моделирование. Ведь если элита получит «кремлевскую таблетку», тогда и конструкция политической системы после 2024 г. вполне может оказаться несколько иной.

По крайней мере, мы видим, что управленческий класс заинтересован в науке хотя бы в таком ее проявлении. Правда, при этом наука остается сегментом избранных, работающих, как мы видим, в интересах еще более избранных. А ведь можно было бы попробовать пропагандировать науку как выбор жизненного пути для молодежи. Но пока доминирует совершенно иная модель: попытка собрать остатки уже признанных ученых на интересных элите направлениях и попробовать там достичь результата.

Однако, если рекламировать науку, тогда придется пропагандировать и сциентистскую картину мира. А с этим как раз сложнее. Это видно и по истории с мироточащим бюстом, и по истории с передачей РПЦ Исаакиевского собора (кстати, это далеко не единственный конфликт церкви с бюджетными структурами из сферы культуры, образования и здравоохранения). Заметно, что государство гораздо больше внимания уделяет, скажем, рекламе рабочих специальностей (что видно хотя бы по участию в проекте Worldskills). Нет, в этом нет ничего плохого. Однако и популяризация науки могла бы идти гораздо активнее.

Тем более что такое хитрое деление на науку для немногих и иные ценности для большинства все равно станет проблемой. Научный мир нужно подпитывать талантами, а только на старом багаже не уедешь. Кроме того, Россия могла бы создать институциональные условия для развития прорывных научных направлений. Что, кстати, могло бы помочь и росту экономики, и даже изменению ее структуры. Я давно уже предлагал принять самый либеральный закон о клонировании человека, что привлекло бы к нам многих профильных специалистов (между прочим, в партнерстве с корейцами у нас ведутся проекты клонирования мамонта, и это не фейк). Но проблемы с общественным восприятием тут обеспечены.

В понедельник у нас должны были избрать нового главу академии наук. Все финалисты вдруг снялись с гонки, и выборы перенесли на неопределенный срок. Любопытно, подготовка к ним пройдет в публичном обсуждении путей развития российской науки или же в кулуарном определении нового главы РАН, задача которого будет заключаться в выбивании ресурсов на точечные научные исследования.

Автор – генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности