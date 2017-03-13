Председатель Евросовета Туск вызван на допрос в прокуратуру Варшавы

Прокуратура Варшавы вызвала на допрос только что переизбранного председателя Евросовета Дональда Туска, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство PAP. Политика хотят допросить как свидетеля по делу бывшего руководства польских спецслужб, которое решило сотрудничать с ФСБ России, пока Туск был премьер-министром. Об этом заявил официальный представитель окружной прокуратуры в Варшаве Михал Джеканьский.

9 марта Туск был переизбран председателем Европейского совета еще на 2,5 года, и единственной страной, которая проголосовала против, была его родная Польша. В Варшаве утверждают, что Туск использовал свою позицию в руководстве Евросовета для вмешательства во внутреннюю политику страны. «Мы не позволим, чтобы глава Европейского совета был избран без поддержки родной страны, - заявляла до голосования премьер-министр Беата Шидло (цитата Bloomberg). - Это вопрос принципа». После переизбрания Польша отказалась подписать итоговую декларацию саммита.