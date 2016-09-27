Рунет тотального контроля

Тема передачи SSL-сертификата органам власти всплывала, лоббируют ее Роскомнадзор и ФСБ, которым это нужно. И это требование передачи сертификата – абсолютно правильная вещь, потому что сейчас у нас есть кусок интернета, который совершенно неподконтролен собственной стране, это неправильно.

Наталья Касперская – известная фигура на российском IT-рынке. Она руководила крупнейшим в России разработчиком антивирусов «Лаборатория Касперского», а сейчас возглавляет InfoWatch, продающую бизнесу и чиновникам решения по IT-безопасности – системы защиты от кибератак, мониторинга соцсетей, слежки за трафиком сотрудников. Касперская участвует в рабочих группах, в том числе при администрации президента, идеи их участников могут лечь в основу новых законов.

На заседании одной из этих групп она одобрила идею так называемого закона Яровой, обязывающего операторов хранить интернет-трафик россиян, а разработчиков сервисов – передавать ФСБ сертификаты, которые помогут спецслужбам расшифровывать информацию.

«Ведомостям» Касперская пояснила, что сейчас огромные массивы данных пользователей собираются с мобильных телефонов, ПК, из поисковых запросов и соцсетей, они хранятся за пределами страны и доступ к ним имеет Агентство национальной безопасности США: «Анализируя работу мобильных устройств с помощью разрабатываемого нами файрволла, мы узнали, что масса данных со смартфонов постоянно передается вовне без ведома пользователей. А о том, что их получают спецслужбы США, всем рассказал Эдвард Сноуден». Также в США действует Patriot Act, обязывающий IT-компании отдавать госорганам информацию без решения суда. «Получается, что спецслужбы США имеют доступ к данным и переписке пользователей, в том числе из России, а наши – нет, при том что мы страна, борющаяся с терроризмом. Закон Яровой в перспективе исправляет этот перекос», – считает Касперская.

Характерна сама постановка вопроса, она соответствует общей риторике российских властей: не прекратить нарушение прав граждан, а тоже попытаться их нарушить. А ведь речь идет о доступе практически к любым данным – переписке, звонкам, файлам. Если закон Яровой будет реализован, в базах данных операторов окажутся и данные о финансовых транзакциях россиян: проблема их незаконного использования или утечек лишь вопрос времени. Такое ощущение, что словосочетания «тайна связи» и «тайна переписки» скоро полностью потеряют актуальность.