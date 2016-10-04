Писатели и дети

Я, например, абсолютно убеждена, что из школьной программы «Войну и мир» Льва Толстого, так же как и некоторые романы Федора Достоевского, нужно убрать.

К словам Людмилы Вербицкой стоит прислушиваться. Есть свидетельства, что с ней по гуманитарным вопросам советуется президент Путин, а следовательно, то, в чем она абсолютно убеждена, может стать директивой.

Вот что академик Вербицкая говорит о романах Толстого и Достоевского в школьной программе: «Это глубокие философские произведения, с серьезными рассуждениями на разные темы. Не может ребенок понять всей их глубины». Вывод таков: «Я считаю, что в курс школьной программы должны входить произведения духовной литературы, но нужно решить, какие именно. Библию, думаю, каждый должен прочесть».

Здесь, по-моему, можно усмотреть сомнительное утверждение: будто бы глубину Библии школьнику будет постичь легче, чем романы Толстого и Достоевского; но не буду к этим словам цепляться. А великих русских писателей хотелось бы защитить.

Для начала наименее важное. Для западного читателя русская литература почти исключительно Толстой и Достоевский; может, еще пьесы Антона Чехова, тоже, замечу, весьма непростые для школьников. Вообразим себе культурный диалог россиянина и западного русофила после того, как убеждения академика Вербицкой переменили школьную программу, – диалог просто не состоится, поскольку собеседники будут находиться в разных литературных вселенных.

Теперь насчет философичности. Позволю себе опереться на собственный учительский опыт и сообщить, что обсуждение героев и сюжетов из произведений Толстого и Достоевского всякий раз вынуждает школьников как следует знакомиться с исторической эпохой и объяснять человеческие, характерные причины поступков героев. Банальность скажу: гений Достоевского в том, видимо, и состоит, что его персонажи неоднозначны, неодномерны и оттого интересны; они развиваются и меняются в романах – разве что развитие их происходит драматически. Толстой – морализатор, но и у него сквозь деревянную концепцию нет-нет да и глянет гений.

И важнейшее соображение. Русский язык, конечно, меняется. Но удивительные писательские достижения обоих великих русских авторов именно в области русского языка несомненны; они почти не архаизировались. Как воспитать русского человека без этого языка – не понимаю.

Наконец, насчет духовной литературы. Современником Толстого и Достоевского был св. Феофан Затворник, выдающийся и литературно очень одаренный богослов. Я за то, чтобы добавить его в школьную программу, вот только читать его ничуть не проще, чем Толстого и Достоевского.

Отстаньте от великих, пожалуйста!