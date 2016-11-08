Каким угрозам противостоял св. Владимир

Замечательный русский религиозный писатель Георгий Федотов, профессор Свято-Владимирской семинарии (штат Нью-Йорк, США), в 1936 г. написал статью «Канонизация святого Владимира», в которой, не выражая сомнения в том, что канонизация была, не находит убедительных данных о времени ее совершения. Причинами такой неясности Георгий Федотов считает отсутствие чудес, связанных с князем Владимиром; церковный консерватизм греческих руководителей юного русского православия. Греки, бывало, канонизировали царей, но либо тех, чьи личные аскетические подвиги были прославлены, либо тех, чьи имена были связаны с Вселенскими соборами, с торжеством Православия. Ни с одной из этих точек зрения Владимир не мог казаться грекам кандидатом на канонизацию, объясняет Федотов, но русские люди уже с XI в. горячо верили в его святость, а в житийных описаниях явно проводилась параллель равноапостольного князя Владимира с равноапостольным императором Константином, сделавшим в 323 г. христианство государственной религией Византии.

Князь Владимир заслужил почитание, считает Федотов, не только апостольским служением, но и милостью. Милостыня – главная и даже единственная из личных добродетелей Владимира, открывающая ему Небо, заключает он. Отсюда завет: российское общество должно противостоять современным вызовам и угрозам – милостью, так следует понимать Владимира Путина.

Архиепископ Русской православной церкви за границей Аверкий (Таушев, преставился в 1976 г.), богослов и духовный писатель, а еще духовный руководитель движения Свято-Владимирской молодежи (православное национально-русское миросозерцание), по-иному, нежели Федотов, сообщает о заветах св. Владимира. Архиепископ опирается на молитву святого, сохраненную для нас преподобным Нестором Летописцем. Приведу ее целиком: «Боже, сотворивый небо и землю! Призри на новыя люди сия и даждь им уведети Тебе, истиннаго Бога, якоже уведеша страны хрестьянския, и утверди в них веру праву и несовратну, и мне помози, Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и на Твою державу, побежю козни его». В этой молитве заветы св. Владимира: завет познания Бога; завет нерушимого хранения веры; и завет борьбы с супротивным врагом – это о диаволе сказано, и больше ни о чем, т. е. о борьбе с грехами и похотями при помощи благодати Божией.

Рискую ошибиться, но мне показалось, что президент Путин имел нечто иное в виду, говоря о преемственности тысячелетней истории.