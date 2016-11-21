Как сделать хорошо всем и себе

Перед вторым чтением [проекта бюджета] прошу своих коллег по «Единой России» понимать, что если нам дополнительно выделят 30 млрд руб., то мы себе ни в чем не откажем и все будет хорошо.

Даже в кризис российский агросектор растет на 3% в год – во многом благодаря господдержке. В бюджете-2016 расходы по госпрограмме развития АПК до 2020 г. составляют 237 млрд руб., однако в связи с секвестированием федерального бюджета аграрии получат по итогам года около 215 млрд руб., т. е. на 9% меньше. В проекте бюджета на следующий год на развитие отечественного сельского хозяйства запланировано еще меньше – 204,5 млрд руб.

И со следующего года даже эти деньги будут распределяться по-новому. По рекомендации Минфина в связи с оптимизацией бюджетных средств с 1 января 2017 г. нынешние 54 вида субсидий из программы будут сокращены до семи. Прежде для каждой из основных подотраслей сельского хозяйства (животноводство, растениеводство, молочное скотоводство и проч.) имелась своя подпрограмма с определенным бюджетом, который распределялся между сопоставимыми проектами. Так, производители молока понимали, что им по подпрограмме полагается на субсидирование процентных ставок по инвестпроектам X млрд руб., и каждый доказывал, почему именно его, а не конкурента молочный проект лучше. Теперь основные субсидии распределены по двум самым денежным программам – «Развитие отраслей АПК» (69,7 млрд руб.) и «Стимулирование инвестдеятельности в АПК» (78,6 млрд руб.). Участники рынка до конца не понимают, как именно будут распределяться эти деньги. Ведь теперь производителям молока придется доказывать, что их проект лучше, чем комплекс по производству говядины или овощные теплицы. Как сравнивать?

Но отрасли очень повезло с министром и его богатым жизненным опытом. Холдинг, основанный отцом Александра Ткачева, работает во всех возможных сферах АПК: компания занимается птицеводством, свиноводством, крупнейший в стране производитель сырого молока, куриных яиц, выращивает мраморную говядину... – т. е. может претендовать на самые разные субсидии. Конечно, Александр Николаевич, дабы избежать хоть малейшего конфликта интересов, понятия не имеет о делах Агрохолдинга им. Н. И. Ткачева . И когда фирмы холдинга обращаются за кредитом в РСХБ, наблюдательный совет которого он возглавляет, то по этим заявкам он от голосования воздерживается.

Но наверняка в разговорах с домашними по скайпу кто-то из родственников, которым и принадлежит агрохолдинг, возьмет да и похвастается успехами, да и Александр Николаевич, возможно, спросит по старой памяти, взошла ли репа, дорога ли солярка, отелилась ли Зорька. Не может быть министром сельского хозяйства человек, который не болеет душой за село. Так что все будет хорошо.