Психотерапия, как и было сказано

Граждане объединились <...> вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны, что всё их устраивает. Нет, трудностей и проблем сейчас хватает. Но есть понимание их причин, а главное – уверенность, что вместе мы их обязательно преодолеем.

Вот тут некоторые комментаторы почему-то решили, что нынешнее послание президента Федеральному собранию получилось каким-то слишком спокойным и даже скучным. Ни тебе экономических прорывов, ни политических сенсаций, ни даже радующих российское ухо угроз в адрес «наших западных партнеров».

Неправильно вы трактуете ситуацию, граждане. Ведь наш президент – он же гарант прав и свобод человека и гражданина. А что сейчас нашим гражданам нужнее всего? Право верить в лучшее и свобода от плохих новостей. Правда, наши телеканалы над решением второй проблемы уже хорошо поработали, но вот жизнь пока от информационной картинки отстает.

Росстат докладывает о снижении инфляции – а россияне видят на ценниках нечто совершенно другое. Правительство рапортует о повышении зарплат – а трудящиеся с трудом дотягивают до получки. Центризбирком отчитывается о конкурентных выборах – а протоколы наблюдателей, как и в 2011 г., опять вопиюще расходятся с официальными данными ГАС «Выборы».

И вот в этой непростой ситуации как раз и нужно, чтобы все то же самое – и об инфляции, и о благосостоянии, и о выборах – сказал не какой-то там Росстат или ЦИК, а лично президент. Потому что, кроме него, по-настоящему успокоить россиян уже просто некому. И если Путин говорит, что гарантирует для каждого человека «принципы справедливости, уважения и доверия», то так оно, разумеется, и будет. И каждый гражданин теперь непременно поверит, что и дальше тоже все будет хорошо и даже лучше.

Выборы будут с каждым годом все конкурентнее и конкурентнее, а если их результаты кое-где у нас порой и будут расходиться с реальным волеизъявлением граждан, то исключительно ради торжества высшей справедливости.

Единение россиян и дальше будет крепнуть, причем не показное, а от уверенности в завтрашнем дне.

Сажать коррупционеров у нас тоже будут по-прежнему, невзирая на заслуги, но уважительно и без информационного шума.

Налоги, правда, придется повысить, и, похоже, так, что мало никому не покажется, – но не сейчас, а лишь после того, как россияне вздохнут наконец свободно, избрав себе в 2018 г. нового старого президента.

Так что не волнуйтесь, граждане, все у нас будет хорошо. Особенно по сравнению с 1913 годом.