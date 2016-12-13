Проблема Главреперткома

У меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли?

От судебного постановления, где написано, что обвиняемый «совершил преступление путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру», у Владимира Путина, по его словам, волосы встали дыбом. На заседании Совета по правам человека президент также заявил, что с внесением «Левада-центра» в реестр иностранных агентов «есть проблема», а в борьбе с экстремизмом «под сурдинку» нельзя подводить любые публикации в соцсетях и вообще «все что ни попадя, с этим точно совершенно надо аккуратненько разобраться».

«Его [Шостаковича] сместили с профессорских постов в консерваториях Москвы и Ленинграда. Он <...> взялся писать прелюдии и фуги. Естественно, первым делом им устроили разнос: его обвинили в искажении «окружающей действительности». <...> После годичной опалы у него состоялся Второй Разговор с Властью. <...> Голос с сильным грузинским акцентом, что ни день звучавший из миллионов громкоговорителей и радиоточек, осведомился, известно ли ему, что в Нью-Йорке намечается Всемирный конгресс деятелей науки и культуры в защиту мира. Он ответил: да, известно. <...>

– Хорошо. Значит, вы с радостью войдете в состав нашей делегации.

– Нет, к сожалению, я не смогу. <...>

– Что же является истинной причиной вашего отказа от поездки?

– Видите ли, дело в том, что положение у меня весьма непростое. Там, в Америке, мои сочинения звучат постоянно, а у нас – нет. <...> Они запрещены.

– Запрещены? Кто запретил?

– Главрепертком. <...>

Власть погрузилась в раздумья; он не мешал.

– Нет, это ошибка. Мы призовем к порядку товарищей цензоров. Ни одно из ваших сочинений не запрещено» (Джулиан Барнс «Шум времени»).

Как говорится, найдите три различия. За исключением времени, персонажей и конкретной ситуации принципиальной разницы нет. Если государственная система работает на подавление граждан, у правителя есть прекрасная возможность продемонстрировать снисходительность и тем завоевать (укрепить) репутацию заступника и благодетеля. При этом признание «проблемы» с «Левадой» никак не решит проблему гонений на НКО, на которые возглавляемая президентом государственная система сознательно навесила ярлык иностранных агентов. «Аккуратненький разбор» историй с постами в соцсетях не остановит разбирательств возглавляемой президентом государственной системы с инакомыслящими. А «волосы дыбом» не остановят поток приговоров, посылающих в тюрьму бизнесменов за предпринимательскую деятельность, или, например, женщин – по обвинению в госизмене за отправку sms или телефонный звонок (вроде Светланы Давыдовой, которую удалось защитить, или Оксаны Севастиди, получившей семь лет).

Главрепертком получил выговор. А решение липецкого судьи проверит квалификационная коллегия.