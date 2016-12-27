Избирательное правоведение Вячеслава Володина

А он-то [Навальный] почему об этом думает? Пусть законы читает, он же юрист <...> ему надо мечтать о другом, а не о выборах.

Вячеслав Володин читает законы много и часто. Он как-никак депутат и даже председатель нижней палаты законодательного органа Российской Федерации и потому должен читать законы, за которые голосует. Вячеслав Володин читает законы профессионально. Он как-никак юрист и даже доктор юридических наук. Нет никаких оснований считать, что Вячеслав Володин почему-то отдельно от всего прочего хорошо известного ему законодательства вдруг плохо знает именно избирательное. Нет, говоря коротко, никаких обстоятельств, которые мешали бы юристу Вячеславу Володину знать, что юрист Алексей Навальный может не только думать и мечтать об участии в президентских выборах, но и вполне себе может в них участвовать – как минимум сейчас, сегодня.

Единственным препятствием на пути Навального был подпункт «а» пункта 3.2 статьи 4 федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ (в редакции от 5.04.2016) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», который лишает права быть избранными граждан, «осужденных к лишению свободы за совершение тяжких преступлений и имеющих на день голосования на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления», – это если прочитать закон, как рекомендовал Вячеслав Володин. Навальный действительно не мог претендовать на участие в выборах президента на правах кандидата до 16 ноября 2016 г., когда президиум Верховного суда – высшая судебная инстанция в Российской Федерации – отменил приговор Ленинского райсуда Кировской области по делу «Кировлеса», после чего Навальный юридически безоговорочно перестал был «осужденным за совершение тяжкого преступления», а значит, стал вполне годным кандидатом на любой выборный пост, включая пост президента Российской Федерации.

Все это Вячеслав Володин, без сомнения, знал – даже и без напоминания журналиста, задавшего ему вопрос о Навальном и повторившего все эти правовые выкладки. Выглядит как острый приступ правового нигилизма – поведение для правоведа удивительное, но законом не наказуемое.

Вячеслав Володин, впрочем, наверняка знает и другое: что российское правосудие имеет исключительно обвинительный уклон, что статистически шансы Навального быть оправданным Ленинским райсудом ничтожны, что случаи недопуска на выборы некомфортных для власти кандидатов давно не редкость, что фальсификации на выборах и их масштабы давно не новость. И что однажды все это безобразие уже стало поводом для массовых протестов людей, которые мечтают о другом.