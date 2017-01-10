Новые Ноздревы

Что несомненно, у русских было намерение вмешаться [в президентские выборы в США] – и они вмешались

Барак Обама перестанет быть действующим президентом США уже через две недели, так что все его интервью, в том числе и воскресное телекомпании ABC, – подведение итогов восьмилетней работы.

Нам, кто из России, конечно, интереснее не всякие там Obamacare и не налоговые инициативы первого мулата в истории Белого дома, а то, как он оценивает отношения с Россией. Интервьюер ABC как раз прямо его и спрашивает: не недооценили ли вы, господин президент, Владимира Путина?

Обама слегка уклоняется от ответа, говорит, нет, Путина не недооценил, а вот что недооценил, так это влиятельность недостоверной информации и хакерских атак; недооценил и способы воздействия на открытое американское общество, которые нельзя было себе вообразить 10, 20 и 30 лет назад. Беспокоят Обаму и симпатии, которые вызывает Путин у части республиканцев как бы в пику демократам, – по мысли американского президента, такого быть не должно.

И вот это признание, вынесенное в заголовок: русские хотели и вмешались. Президент США, таким образом, признает а) возможность вмешательства в американские выборы и б) косвенным образом – результативность этого вмешательства: если бы ее не было, то это следовало бы непременно констатировать.

Должно быть, это признание президента Обамы во многих российских частных головах вызовет приступ злорадства; не могу исключить и того, что это же самое признание послужит поводом для вполне официального награждения или, там, повышения в должности каких-нибудь российских чиновников, скорее всего с погонами.

Комментарии пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова: «У нас наблюдается серьезная усталость от этих обвинений. Это напоминает в полный рост охоту за ведьмами» – выглядят вроде бы как сообщение о беспочвенности американских домыслов, но одновременно не является простым «нет»; скорее это предложение доказать, что обвинения не наду­манны; видится мне тут даже элемент торжества: не пойманы!

И тут же будто бы и случайно в русскоязычных социальных сетях стала распространяться фактура об американском вмешательстве в выборы по всему миру. Видимо, это такая форма оправдания.

А предположим, хромая утка Обама прав и вмешательство русских имело место. Оставим потомкам оценивать этическую сторону такого вмешательства, по-моему, ничего хорошего в нем нет, но чисто с бюджетной точки зрения – это ведь расходы! И расходы не на созидание, а на разрушение, т. е. бесплодные. И в отличие от хакеров, которые вскрывают банковские сети и зарабатывают на этом (точнее, воруют), в случае вмешательства в выборный процесс выгодоприобретатель, если он вообще есть, – американец; а будет ли он каким бы то ни было образом расплачиваться за эту помощь? Или, наоборот, постарается как можно яснее показать, что победил сам?

Совершеннейшая ситуация гоголевского персонажа Ноздрева: бескорыстно нагадить ближнему.